Paganese, rivoluzione totale: si è dimesso D'Eboli Dopo l'esonero di Grassadonia e il ritorno sulla panchina azzurrostellata di Di Napoli

Rivoluzione in casa Paganese dopo la sconfitta per 4-0 al "Menti" contro la Juve Stabia e a due giornate dalla fine del girone C di Serie C formato 2021/2022. Dopo aver esonerato Grassadonia e richiamato in panchina Di Napoli, il club azzurrostellato ha reso noto di aver ricevuto, quest’oggi, le dimissioni irrevocabili del coordinatore dell’area tecnica Cosimo D’Eboli. "Il club, preso atto con rispetto di questa decisione, ringrazia Cosimo D’Eboli, con il quale il legame con questa città e con questi colori resterà indissolubile, per il lavoro svolto fin dal primo giorno con passione e professionalità. In tutte le sue unità, augura al direttore Cosimo D’Eboli le migliori fortune personali, calcistiche e professionali. Grazie di tutto!" si legge nella nota ufficiale con cui la Paganese ha ufficializzato la fine del rapporto professionale con D'Eboli. Non resta che rituffarsi nel campionato. Sabato prossimo, alle 17,30, appuntamento al "Torre" contro il Picerno. Il 24 aprile giù il sipario sulla stagione regolare col derby in trasferta sul campo della Turris.