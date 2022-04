Paganese - Picerno, la probabile formazione degli azzurrostellati Due recuperi e 7 indisponibili per Di Napoli, al ritorno sulla panchina degli azzurrostellati

A seguito della rifinitura svolta questo pomeriggio al “Superga” di Mercato San Severino, il tecnico Raffaele Di Napoli ha diramato la lista dei convocati per Paganese - Picerno, valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C. Rientrano in lista Schiavino, e Sbampato, risultato negativo all’ultimo tampone, mentre sono indisponibili Castaldo, che prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra; Tissone (anche per lui lavoro a parte a causa di una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro); Diop, ancora fermo a causa di trauma distorsivo al ginocchio destro; Perlingieri per trauma contusivo alla spalla destra e Manarelli per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Saranno assenti anche Firenze ancora positivo al Covid-19 e De Santis per squalifica.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Avogadri, Baiocco, Pellecchia.

Difensori: Brogni, Celesia, Konate, Murolo, Sbampato, Scanagatta, Schiavino.

Centrocampiti: Bensaja, Cretella, Martorelli, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Del Regno, Guadagni, Iannone, Tommasini.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Konate, Scanagatta; Zanini, Cretella, Bensaja, Volpicelli, Brogni; Guadagni, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Schiavino, Murolo, Celesia, Martorelli, Iannone, Del Regno. All.: Di Napoli.