Orlandina-Scafati, Rossi: "Vogliamo dipendere solo da noi stessi" Serie A2 (fase a orologio). "Dobbiamo pensare a fare i risultati indipendentemente dagli avversari"

È la vigilia di Infodrive Capo d'Orlando - Givova Scafati, gara valida per la seconda giornata della fase a orologio di Serie A2. La Givova, capolista del girone verde, affronterà i paladini, reduci dal cambio in panchina e coach Alessandro Rossi vuole la conferma in campo esterno. "La prossima, come quella scorsa, sarà un’altra partita decisiva. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu verso la trasferta con l'Orlandina - Vogliamo infatti dipendere solo ed esclusivamente da noi stessi e quindi dobbiamo pensare a fare i risultati indipendentemente dagli avversari. Capo D’Orlando ha avuto una stagione difficile dal punto di vista della classifica, ma sono ampiamente in corsa per la salvezza, il loro obiettivo stagionale. È stato esonerato l’allenatore Marco Cardani dopo la sconfitta subita a Chieti sabato e quindi questa cosa aggiunge un pizzico in più di imprevedibilità alla contesa, perché se è vero che in pochi giorni non potrà essere stravolto il quadro tecnico tattico, è altrettanto vero che, sotto l’aspetto motivazionale, il cambio di guida tecnica potrebbe dare una scossa alla squadra, rendendoci ulteriormente complicata la sfida".

L'obiettivo di squadra - "Dovremo restare concentrati su noi stessi, perché affronteremo una squadra giovane, che gioca con tanta energia, per cui dovremo cercare di controllare soprattutto gli aspetti difensivi e partire da questi per cercare di far nostra la partita. Non abbiamo tempo per prepararla nei dettagli, quindi dobbiamo focalizzare l’attenzione più su noi stessi che sull’avversario".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969