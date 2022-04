Ciclismo, il 19 giugno torna la "Granfondo del Tanagro" Dopo due anni di stop si torna finalmente in sella.

La Granfondo del Tanagro, giunta alla settima edizione, è ai blocchi di partenza dopo due anni di stop per l’evolversi dell’emergenza sanitaria. Nell’intento di mettere ancora una volta in risalto la grande capacità organizzativa e la passione per questo sport da parte degli organizzatori del Ciclo Team Tanagro, l’edizione 2022 costituisce l’opportunità per proporre con rinnovata energia la kermesse amatoriale del Vallo di Diano con San Pietro al Tanagro sempre più centro nevralgico delle due ruote e dell’attività ciclistica del sodalizio in loco del Ciclo Club.

L’evento, in programma il 19 giugno prossimo, è abbinato al circuito di nuova costituzione denominato Campania Felix (granfondo e mediofondo), sotto l’egida del comitato regionale FCI Campania oltre al già collaudato Giro dell’Arcobaleno a carattere interregionale. In memoria di Pasquale Ammaccapane e Franca Priore, confermato il percorso unico di 109 chilometri con 1199 metri di dislivello, incastonato nella vallata del Tanagro sfiorando i confini con la Basilicata e a ridosso delle montagne del Cilento

Le iscrizioni sono aperte alla quota agevolata in vigore di 30 euro fino al 31 maggio con sconto di 5 euro per chi è abbonato al Giro dell’Arcobaleno.