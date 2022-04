Salerno Basket, esame playoff: arriva anche Voloshyna Serie B femminile: quattro ingressi nel roster delle granatine prima delle sfide promozione

La Todis Salerno torna in campo per Gara 1 della semifinale promozione in Serie A2. Esame playoff per le granatine. Domani, alle 18.30, al PalaSilvestri di Matierno, ci sarà il primo atto della serie con la Virtus Academy Benevento. Il Salerno Basket '92 punta anche su Vladyslava Voloshyna, guardia classe 2000, che si aggiunge agli ingressi di Scala, Semenchuk e Datsko.

"Sono molto grato al presidente e al direttore sportivo per averci messo nelle migliori condizioni per poter operare. - ha spiegato il coach di Salerno, Aldo Russo - Sul finire della regular season siamo stati perseguitati dalla sfortuna ed eravamo al lumicino, con molte defezioni, tanto da aver giocato in sei a Battipaglia l’ultima gara con totale assenza delle esterne. Sono felice degli innesti. Semenchuk ha iniziato a dare già un ottimo contributo nell’U19, ora dovremo inserire rapidamente anche le altre. Purtroppo non c’è tantissimo tempo a disposizione, però l’entusiasmo è tanto, il valore delle ragazze anche. In questo mese ho visto tanta voglia di fare bene e di riuscire a integrarci da parte di tutte. L’ambiente ha ripreso bollicine, abbiamo voglia di essere protagonisti".

Il futuro - "La serie playoff non si sottovaluta, dovremo vedercela con una squadra che non molla mai ed ha un nucleo importante. - ha aggiunto Russo - Dobbiamo stare attenti alla sua voglia di stare sempre in partita: Benevento ha vinto la serie playoff in cui negli ultimi minuti era sempre sotto e poi ha recuperato contro FreeBasketball. Dobbiamo interpretare la partita in modo semplice, giocando di squadra, facendo leva sul nostro mantra, ovvero difesa e gioco in velocità. Servono idee chiare, senza correre dietro la frenesia. Avremo un po’ di chimica da trovare, è fisiologico, ma siamo chiamati a fare bene, dimostrando il nostro valore e continuando a fare il nostro basket con grande umiltà".

Sarà ingresso libero al PalaSilvestri di Matierno fino a esaurimento posti e con obbligo di green pass. Gara 2 è fissata mercoledì 27 aprile al PalaParente di Benevento (ore 20).

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92