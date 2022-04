Basket, Orlandina-Scafati. Nanni: "Occhio all'intensità difensiva" Serie A2 (fase a orologio), è la vigilia del recupero di campionato al PalaFantozzi

Domani, con palla a due alle 20.30, sarà recupero della seconda giornata della fase a orologio per la Givova Scafati, ospite della Infodrive Capo d'Orlando al PalaFantozzi. La squadra dell'Agro punta al nuovo +3 sulla Tezenis Verona. "Dopo la partita intensa e di valore disputata contro Cantù, ci prepariamo a scendere in campo a Capo D’Orlando contro i padroni di casa, reduci da una bella vittoria sul parquet della Stella Azzurra Roma. - ha spiegato l'assistant coach della Givova, Francesco Nanni - Coach Sussi, appena subentrato, ha già dato una propria significativa impronta alla squadra e si è già visto in questa prima apparizione, per cui mi aspetto che, anche tra le mura amiche, a prescindere dal fatto che i due punti in palio non potranno mutare la loro posizione di classifica, daranno comunque il massimo, sia per confrontarsi contro una big della categoria, sia per prepararsi al meglio a quanto li attenderà nei playout. Anche se è composto per larga parte da giovani, quello di Capo D’Orlando è un roster molto profondo, in cui la coppia di americani produce gran parte del fatturato offensivo. Nell’ultima sfida contro Stella Azzurra invece la differenza l’hanno fatta due italiani di spessore come Traini e Reggiani, per cui dovremo stare attenti a mettere grande intensità difensiva su tutti i loro giocatori, dotati di grande talento, con l’obiettivo di portare la partita sui binari a noi favorevoli, partendo dal limitare i loro contropiedi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969