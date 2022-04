Pallamano, A2: la Gene Lanzara espugna Benevento e sale al secondo posto Bella vittoria esterna per i ragazzi di coach Manojlovic trascinati da un grande Vulic.

Vulic è incontenibile e ne fa diciotto, la Gena Lanzara espugna il Pala Ferrara. Il derby campano non è stata una partita banale. La Pallamano Benevento si è battuta con tutte le proprie forze. Ci ha provato a mettere il bastone tra le ruote ad una delle migliori squadre del campionato ma è arrivata la seconda sconfitta in pochi giorni dopo il ko di Fondi.

Gli uomini di Rui Carvalho hanno giocato un buon primo tempo mettendo anche la testa avanti nel punteggio. La prima frazione di gioco si è chiusa con la Genea Lanzara avanti 16-15, ma è nella ripresa che è stata fatta la differenza. Gli uomini di coach Manojlovic sono parsi più freschi e più lucidi in fase di possesso. La Pallamano Benevento ha pagato a caro prezzo la stanchezza perdendo contatto nel punteggio e alzando bandiera bianca nella parte finale della gara terminata 31-38.

E’ stato comunque un bel derby tra due squadre giovanissime che sicuramente nei prossimi anni si ritroveranno ancora a battagliare. Intanto i salernitani con il successo di ieri hanno staccato Ragusa salendo al secondo posto in solitaria con due lunghezze di vantaggio. I giallorossi invece restano quinti a due punti da Palermo ma con altrettante partite in meno.

Sabato la squadra di Rui Carvalho sarà impegnata in terra siciliana contro il Girgenti, mentre la Genea Lanzara attraverserà lo stretto domenica per far visita all’AS Impianti Aetna Mascalucia