Basket, Orzinuovi-Scafati 70-89. Rossi: "Playoff? Si riparte da zero" Serie A2, il tecnico gialloblu: "Vittoria dedicata al vice presidente Di Lallo"

La Givova Scafati chiude con una vittoria la fase a orologio. Finale di 70-89 contro l'Agribertocchi Orzinuovi e la squadra gialloblu ha conquistato il venticinquesimo successo nelle trenta sfide di stagione regolare. "Dedichiamo la vittoria al nostro vice presidente Di Lallo, vittima di un incidente: speriamo di riaverlo quanto prima al palazzetto, magari già al primo turno playoff. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Ad Orzinuovi auguro invece di ritornare prestissimo in serie A2 dopo questa annata così sfortunata. E’ stata una partita piacevole, perché, non avendo un peso specifico, si sono viste giocate più estrose del solito. L’abbiamo condotta come volevamo. Abbiamo conquistato il record di vittorie in stagione regolare nella storia della pallacanestro scafatese in serie A2 e questo ci inorgoglisce. Ora però si riparte da zero e tutto quello che è stato fatto non conta più niente. Già dal prossimo fine settimana ci dobbiamo far trovare pronti. La prestazione di Mobio? E’ stato bravo e fortunato a trovare più libera del solito l’area, è riuscito ad approfittarne, ma è stato bravo, come tutti, a giocare per gli altri. In un contesto di partita un po’ particolare, che è stata affrontata con la giusta serietà".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969