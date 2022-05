Givova Scafati Basket, Rossi: "Ora sotto con le trasferte da playoff" Quarti di finale. Fiero del 2-0 sulla Novipiù JB Monferrato, ma il coach chiede l'ulteriore sforzo

La Givova Scafati vince Gara 2, firma il 2-0 sulla Novipiù JB Monferrato (77-55) e giovedì affronterà i piemontesi in trasferta per chiudere la serie e accedere alla semifinale promozione. "È stata una partita difficile, in pieno stile playoff, tirata e carica di tensione agonistica. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi, nel post-gara - Tolto il primo quarto, abbiamo prodotto uno sforzo difensivo notevolissimo, tenendo gli avversari a soli 55 punti, sebbene fosse rientrato Williams. In attacco ci hanno messo in difficoltà con l’adozione di scelte tattiche non facili da risolvere. Siamo stati bravi a trovare fluidità e continuità di gioco, nonostante le percentuali basse, frutto della difesa di Casale Monferrato. Dobbiamo ora rigenerarci, perché le partite in terra piemontese non saranno del tenore di queste prime due, mi aspetto delle vere e proprie battaglie. Dobbiamo sperimentare poi cosa significa giocare in trasferta nei playoff".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969