Givova Scafati Basket, 3-0 su Monferrato. Rossi: "Disciplina e testa" Playoff Serie A2, il coach gialloblu: "È stata la miglior versione di squadra nella serie"

La Givova Scafati vola in semifinale promozione battendo la Novipiù JB Monferrato anche in Gara 3 dei quarti di finale playoff: 3-0 nella serie ed ecco il commento di coach Alessandro Rossi. "Faccio i complimenti a Casale Monferrato, con cui abbiamo giocato tre grandi battaglie, sempre con un grande senso di rispetto, che mi piace sottolineare. - ha spiegato il coach della Givova - Complimenti anche ai nostri ragazzi, perché ognuno di loro ha messo un mattoncino significativo in questo successo. Oggi lo abbiamo fatto bene, anche fuori casa e sotto pressione, cosa che non è mai facile. Il primo tempo a livello difensivo non è stato precisissimo, ma nell’intervallo abbiamo corretto un po’ di cose e l’energia in più ci ha permesso di avere la meglio, mentre gli avversari sono arrivati un po’ stanchi e meno lucidi. Quella di stasera è stata la migliore Scafati della serie, abbiamo giocato con disciplina e testa, cosa che nelle prime due partite avevamo fatto un po’ meno".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969