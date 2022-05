Basket, tris Givova: Scafati in semifinale promozione per la Serie A Playoff Serie A2, 3-0 per la squadra gialloblu vincente anche a Monferrato dopo le gare casalinghe

La Givova Scafati non sbaglia e chiude subito la serie. Risultato finale di 64-88 in Gara 3 dei quarti di finale e la squadra gialloblu vola in semifinale promozione per la Serie A battendo la Novipiù JB Monferrato con un secco 3-0. David Cournooh è il miglior realizzatore della squadra gialloblu con 15 punti in un match guidato dal roster di coach Alessandro Rossi, che si è regalato l'allungo finale nell'ultima frazione. Scafati è in semifinale e attende la vincente di Assigeco Piacenza - Top Secret per scoprire la nuova avversaria.

Serie A2 - Playoff

Quarti di Finale - Gara 3

Novipiù JB Monferrato - Givova Scafati 64-88

Parziali: 17-22, 21-21, 17-21, 9-24

Monferrato: Valentini 17 (2/6, 4/8), Williams 10 (4/10, 0/0), Hill-mais 9 (3/8, 1/1), Formenti 8 (1/5, 1/4), Sarto 6 (2/3, 0/3), Okeke 6 (2/7, 0/0), Lomele 3 (0/0, 1/1), Leggio 2 (0/1, 0/3), Ghirlanda 2 (1/2, 0/0), Martinoni 1 (0/0, 0/1), Sirchia, Valentini. All. Valentini.

Scafati: Cournooh 15 (4/5, 2/5), Rossato 13 (3/6, 1/4), Monaldi 11 (4/4, 1/3), Cucci 11 (3/3, 1/3), Clarke 9 (0/0, 2/4), Ikangi 8 (2/2, 1/2), Mobio 8 (4/6, 0/0), Daniel 7 (3/7, 0/1), De Laurentiis 3 (1/1, 0/1), Parravicini 3 (0/0, 1/2). All. Rossi.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969