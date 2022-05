Boxe: Aziz Abbes Mouhiidine pronto per gli Europei in Armenia Il campano è uno dei più attesi, per l'Italia si tratta di una carta da medaglia.

Sono 12 gli azzurri convocati per gli Europei Elite in programma a Yerevan in Armenia in programma dal 23 al 30 maggio. Allo Sports and Concerts Complex ci sarà anche il vice campione del mondo, il campano Aziz Abbes Mouhiidine. L’allievo di Gennaro Moffa è sicuramente tra i più attesi nella categoria dei 92 kg.

L’Europeo è una delle tappe più attese nel processo di crescita e nel percorso che dovrà portare il campione di Mercato San Severino a combattere nel 2024 sul ring Olimpico di Parigi. Per la prima volta in carriera il campano combatterà con gli occhi puntati sulle proprie spalle. L’intera spedizione azzurra sa di avere in lui una carta da medaglia.

Aziz Abbes Mouhiidine però sembra essere pronto a gestire anche le pressioni delle grandi attese. La sua boxe veloce, elegante e al tempo stesso efficace piace al pubblico e ai giudici, ma non agli avversari che preferirebbero evitare uno scontro col gigante campano. Per questo sarà una delle maggiori attrazioni a Yerevan. In un torneo simile imporsi non è mai facile ma il salernitano ha tutte le carte per farlo.