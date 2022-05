Semifinale playoff, Givova Scafati Basket: 1-0 sull'Assigeco Piacenza I gialloblu di coach Alessandro Rossi vincono Gara 1. Lunedì nuova sfida al PalaMangano

La Givova Scafati conferma il fattore campo e l'imbattibilità casalinga in Gara 1 della semifinale promozione per la Serie A contro l'Assigeco Piacenza con il risultato di 79-69. Gialloblu sul +10 al 20' e che trova il +22 fino all'alba di un ultimo quarto in cui gli ospiti limitano il passivo fino al -10 finale: Scafati vince il primo atto della serie e lunedì sera sarà Gara 2 ancora al PalaMangano.

Serie A2 - Playoff

Semifinale - Gara 1

Givova Scafati - UCC Assigeco Piacenza 79-69

Parziali: 20-16, 20-14, 27-15, 12-24

Scafati: Monaldi 14 (2/6, 3/6), Ikangi 10 (2/3, 2/5), Daniel 9 (4/7, 0/0), Cournooh 9 (2/5, 1/2), Rossato 9 (4/5, 0/3), Cucci 8 (0/0, 2/2), De Laurentiis 8 (3/3, 0/0), Clarke 5 (1/2, 1/3), Mobio 4 (2/3, 0/2), Parravicini 3 (0/0, 1/1), Perrino, Grimaldi.

Piacenza: Devoe 13 (5/9, 0/3), Guariglia 13 (2/3, 3/5), Sabatini 11 (4/5, 1/4), Galmarini 11 (1/3, 2/5), Pascolo 8 (4/6, 0/0), Querci 5 (1/2, 1/4), Bellan 4 (2/3, 0/2), Kohs 2 (0/0, 0/2), Seck 2 (1/1, 0/0), Gajic (0/0, 0/1).