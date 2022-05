Givova Scafati Basket, Rossi: "Vinta la battaglia dell’energia" Playoff Serie A2, il coach: "Piacenza ci ha messo in difficoltà e lo ha fatto con personalità"

Gara 1 della semifinale promozione è della Givova Scafati. L'Assigeco Piacenza esce sconfitta dal PalaMangano nel primo atto della serie con il finale di 79-69 ed ecco il commento di coach Alessandro Rossi: "Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, tranne nel quarto periodo in cui abbiamo avuto un appannamento, forse dettato dal fatto che pensavamo di averla già vinta. - ha spiegato il tecnico gialloblu - Questi sono i playoff ed è impensabile non avere mai una leggera flessione. Abbiamo vinto la battaglia dell’energia e giocato con buona lucidità per gran parte della partita e non era affatto facile. Continuiamo a tenere la nostra identità, a ruotare sempre tutti per avere maggiore freschezza e migliorare allo stesso tempo il recupero tra una gara e l’altra. A questo punto non ci si arriva per caso: anche quando era nettamente sotto, Piacenza ha giocato a viso aperto, ci ha messo in difficoltà e lo ha fatto con personalità". Lunedì sera, ancora al PalaMangano, sarà Gara 2 tra la Givova e l'Assigeco.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969