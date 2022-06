Pallanuoto, Mondiali: il Settebello passeggia sul Sudafrica, tre gol per Dolce Il salernitano ha contribuito alla vittoria degli uomini di Campagna che torneranno in acqua giovedì

Il Settebello ha esordito al Mondiale di Budapest passeggiando sul malcapitato Sudafrica, vittima sacrificale del primo turno. I ragazzi di Campagna hanno rotto il ghiaccio con una goleada che ha portato ad un roboante 22-4, risultato che però non deve illudere nessuno. Saranno altri i banchi di prova per la squadra che difende il titolo di campione del mondo conquistato nel 2019 in Corea. Nel tabellino dei marcatori c’è stata gloria anche per il salernitano Vincenzo Dolce, autore di tre reti. "Abbiamo patito qualche minuto in avvio di primo tempo –ha spiegato il campano- ma è normale perché non è facile ambientarsi ad una piscina in cui non si è mai giocato, ai palloni e a tutto il contesto. Poi dopo il 4-2 ci siamo sciolti e abbiamo dominato, giocando anche una buona pallanuoto. E' solo l'inizio. Abbiamo le potenzialità per disputare un grande mondiale".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il CT Sandro Campagna. "Abbiamo rotto il ghiaccio e preso le misure alla piscina. I ragazzi hanno dimostrato un'ottima personalità, nonostante un po' d'emozione iniziale che però ci può stare. Abbiamo avuto anche l'opportunità di provare qualche schema in difesa, che ci servirà nelle prossime partite che saranno più impegnative. Sono contento della prestazione e delle risposte avuta anche dai più giovani".

Il Settebello tornerà in acqua giovedì alle 19:30 quando affronterà il

Canada.

Sud Africa-Italia 4-22

Sud Africa: Madi , Badenhorst , Wheeler , Howard , Mayman , Olver 1, Laurenson , Tucker , Cronje 1, Stone , Roman 1, Swanepoel 1 (rig.), Mfikili . All. Marlow

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 2, Damonte 2, Iocchi Gratta 2, Fondelli 4, Cannella , Marziali 2, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma 3, Dolce 3, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Matache (Rou), Jirathornwattana (Tha)

Note: parziali 2-4, 0-7, 1-8, 1-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Sudafrica 2/9 + un rigore e Italia 2/3. In porta Madi (S) e Del Lungo (I). Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 5'00 del terzo tempo. Mifikili (S) subentra a Madi a inizio quarto tempo. Spettatori 700 circa.