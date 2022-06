Calcio giovanile: sorrisi e gol nella 34esima edizione del torneo Primavera Quasi mille partecipanti, 108 partite e tanto divertimento

Successo e partecipazione per la 34esima edizione del torneo Primavera, iniziativa dedicata al calcio giovanile ed organizzata dalla scuola calcio Primavera. Quasi mille tra ragazzi e bambini dai 16 ai 5 anni si sono incontrati in due settimane in 108 partite previste dai calendari.

I padroni di casa della scuola calcio Primavera si sono imposti nella categoria Under 16, superando in finale la Soccer Friends che, invece, ha battuto Baronissi nella categoria Under 15. Negli under 14 a far festa è stata l'Hermes Avellino che si è imposta sulla scuola calcio Primavera. Tra gli esordienti vittoria per la scuola calcio Diesse nella finale con la Gallozzi. Tra i Pulcini successo del Giffoni Sant'Anselmo sulla scuola calcio Primavera, mentre nella categoria Primi calci si è imposta la Gallozzi sulla Soccer Friends. Nelle categorie Piccoli amici, invece, sono stati premiati tutti i bambini partecipanti.