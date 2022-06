Pallanuoto, Mondiali: il Settebello di Dolce ko contro la Spagna Azzurri secondi nel girone, lunedì alle 17:00 sfida negli ottavi contro l'Australia.

Il Settebello ha combattuto ma alla fine ha dovuto cedere alla furia iberica. La Spagna si è imposta per 14-12 nel match decisivo per il primato nel girone. Il salernitano Dolce e compagni sono stati avanti anche 10-6 nel terzo periodo e si sono presentati all’ultimo quarto con due reti di vantaggio: 12-10. Però negli ultimi minuti è arrivato un calo inatteso che ha dato il via libera alla squadra che a Tokyo ha vinto la medaglia d’argento. Sconfitta che però non complica il cammino azzurro. Sfumato il passaggio diretto ai quarti di finale, la squadra di Campagna affronterà negli ottavi l’Australia, team assolutamente alla portata del Settebello. Si gioca lunedì 27 alle 17:00. Dopo il match ha parlato coach Campagna, dispiaciuto soprattutto per l’ultimo quarto. "Peccato solo per il passaggio a vuoto nel quarto tempo: alcune situazioni sono state gestite male -spiega-. Abbiamo disputato una partita di altissimo livello, contro una squadra che in questo momento è più attrezzata di noi. Sono soddisfatto perché a tratti abbiamo espresso un gioco veloce e pulito, facendo soffrire la Spagna. Abbiamo ampi margini di crescita".

Italia-Spagna 12-14

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Damonte 2, Iocchi Gratta, Fondelli 1, Cannella 1, Marziali 1, Echenique, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 3, Dolce, Nicosia. All. Campagna

Spagna: Aguirre , Munarriz Egana 2, Granados Ortega 3, Sanahuja 2, De Toro Dominguez 1, Larumbe Gonfaus 2, Famera 1, Cabanas Pegado , Tahull Compte 2, Perrone Rocha, Mallarach Guell 1, Bustos Sanchez, Lorrio. All. Martin Lozano

Arbitri: Margeta (Slo), Zwart (Ned)

Note: parziali 4-5, 6-3, 2-2, 0-4. Usciti per limite di falli Presciutti (I) a 5'18 del terzo tempo e Di Somma (I) a 1'20 e Fondelli a 4'30 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 9/16 e Spagna 8/13 + un rigore. Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 2'30 del primo tempo. Lorrio (S) subentra ad Aguirre a 5'51 del secondo tempo. Aguirre (S) subentra a Lorrio in avvio di terzo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Perrone a 5'18 del terzo tempo. In porta Del Lungo (I) e Aguirre (S). Spettatori 800 circa.

Foto: di Giorgio Perottino/DBM per Federnuoto.it