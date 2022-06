Gioconda Iannicelli selezionata per il Matrix azzurro premondiale di canottaggio Ai Campionati italiani brillanti piazzamenti per il Circolo Canottieri Irno di Salerno.

Gioconda Iannicelli è stata selezionata per partecipare al Matrix della Nazionale italiana di canottaggio, che si svolgerà a Piediluco a partire dal prossimo 3 luglio e che sarà una sorta di preraduno in vista dei Mondiali. L’atleta salernitana Under 23, elemento di spicco della squadra femminile del Circolo Canottieri Irno di Salerno, presieduto da Giovanni Ricco, è rientrata, a pieno titolo, nel giro azzurro e sosterrà le prove che dovranno attestare il suo livello atletico, grazie anche al brillante risultato ottenuto in occasione dell’ultimo impegno agonistico.

Ai Campionati italiani, riservati alle categorie Under 23, Ragazzi ed Esordienti, Gioconda Iannicelli, affidata alle cure dei tecnici federali Francesco Alvino e Rosario Pappalardo, ha ottenuto, infatti, domenica scorsa (26 giugno), nel bacino di regata del lago di Piediluco, un sesto posto assoluto nella finale del singolo Under 23 femminile. Identico piazzamento è stato conquistato anche dall’equipaggio femminile, compostato da Angelina Iannicelli e Isabel Pappalardo, nel doppio Ragazzi (Under 17).

Ma la spedizione del sodalizio biancorosso, guidata dal consigliere responsabile della sezione canottaggio Paolo Cardito, ha portato a casa, sempre nel campo femminile, anche un settimo posto: merito di Roberta Bottigliero e Marialuce Pappalardo, che si sono fatte onore a livello nazionale nel doppio Under 23.

Hanno sfiorato, invece, l’accesso alla finale Lucio Cozzolino e Marco Torre, che sono arrivati quinti, appena un posto dietro gli ultimi qualificati, nel doppio Ragazzi maschile. Nei recuperi, infine, si è fermata l’avventura ai Campionati italiani di Andrea Bottigliero nel singolo Under 23 maschile.