Pallanuoto, Mondiali: il Settebello di Dolce vola ai quarti di finale Battuta l'Australia con un perentorio 17-6, ora c'è la sfida con i padroni di casa dell'Ungheria.

La sconfitta contro la Spagna è stata subito dimenticata. Il Settebello è tornato in acqua con grandi motivazioni e convinzione. Del resto negli ottavi di finale è vietato sbagliare. Il primo match da dentro o fuori ha premiato i campioni del mondo in carica. L’Australia è stata surclassata con un netto 17-6. Il salernitano Vincenzo Dolce, insieme ai compagni, non è mai stato in difficoltà dimostrando dai primi minuti di essere padroni del proprio destino. Top scorer in casa Italia Somma, Cannella e Di Fulvio, tutti a quota tre reti. Ora però bisogna pensare al prossimo match, sicuramente il più affascinante possibile. Sulla strada del Settebello, mercoledì, ci saranno i padroni di casa dell’Ungheria.

"Siamo partiti molto bene” ha spiegato Campagna a fine match. “I ragazzi hanno applicato alla lettera il piano partita. Abbiamo avuto un calo nel secondo tempo perché abbiamo gestito male le posizioni in attacco e subito troppo in controfuga. Poi nel terzo tempo i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno ripreso a gestire bene la partita. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci al mondiale; abbiamo giocato due amichevoli con la Croazia, poi è saltata anche la partita col Canada nel girone; abbiamo perso con la Spagna la partita che valeva il quarto di finale, ma abbiamo gestito bene la pressione. Queste partite, se vanno nella giusta direzione, consentono di affinare il gioco e provare schemi. Adesso ci aspetta un quarto di finale eccezionale, che rappresenta per tutti, dallo staff ai giocatori, una grande emozione e un'opportunità di crescita unica in una piscina storica. Quindi sarà bello giocarlo e sarebbe bello soprattutto vincerlo".

Italia-Australia 17-6

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3 (1 rig.), Damonte 2, Iocchi Gratta 1 (rig.), Fondelli 1 (rig.), Cannella 3, Marziali 1, Echenique 1, Presciutti, Bruni 2, Di Somma 3, Dolce, Nicosia. All. Campagna

Australia: Porter, Marsden Ford, Negus, Power, Mcjannett, Pavillard, Holden, Townsend 1, Putt, Poot 2, Edwards 3, Hedges. All. Hamill

Arbitri: Ohme (Ger), Stavridis (Gre)

Note: parziali 4-0, 3-3, 4-1, 6-2. Spettatori 1000 circa. Australia in porta con il n. 13 John Hedge. Nicosia in porta dell'Italia nel quarto periodo. Superiorità numeriche: Italia 5/6 + 3 rigori, Australia 3/9. Uscito per limite di falli N. Presciutti (I) a 4’42” del quarto tempo.



Calendario e risultati

Fase a gironi



1^ giornata - martedì 21 giugno

Girone A

Brasile-Georgia 10-14 (2-3, 3-3, 3-6, 2-3)

Montenegro-Ungheria 8-12 (3-3, 1-3, 2-3, 2-3)

Girone B

Germania-Giappone 11-12 (2-5, 2-3, 2-3, 5-1)

Grecia-Croazia 8-8 (4-1, 1-4, 2-1, 1-2)

Girone C

Sudafrica-Italia 4-22 (2-4, 0-7, 1-8, 1-3)

Canada-Spagna annullata

Girone D

Australia-Kazakistan 10-4 (1-0, 3-0, 3-2, 3-2)

Stati Uniti-Serbia 13-17 (5-5, 2-3, 3-3, 3-6)

2^ giornata - giovedì 23 giugno

Girone A

Georgia-Montenegro 9-10 (1-4, 3-0, 3-4, 2-2)

Ungheria-Brasile 20-6 (7-1, 4-2, 4-1, 5-2)

Girone B

Croazia-Germania 13-9 (4-1, 4-1, 2-2, 3-5)

Giappone-Grecia 7-18 (1-3, 2-4, 2-5, 2-6)

Girone C

Spagna-Sudafrica 28-2 (7-1, 7-0, 6-1, 8-0)

Italia-Canada - annullata

Girone D

Serbia-Australia 6-5 (1-1, 2-2. 2-2, 1-0)

Kazakistan-Stati Uniti 4-17 (1-7, 2-3, 1-2, 0-5)

3^ giornata - sabato 25 giugno

Girone A

Ungheria-Georgia 18-14 (3-3, 7-3, 4-5, 4-3)

Brasile-Montenegro 5-20 (0-4, 2-6, 0-7, 3-3)

Girone B

Giappone-Croazia 13-21 (3-4, 6-3, 2-7, 2-7)

Grecia-Germania 16-8 (4-1, 5-1, 4-2, 3-4)

Girone C

Italia-Spagna 12-14 (4-5, 6-3, 2-2, 0-4)

Canada-Sudafrica annullata

Girone D

Kazakistan-Serbia 3-22 (0-4, 1-8, 0-5, 2-5)

Stati Uniti-Australia 14-9 (4-2, 4-2, 4-3, 2-2)

Lunedì 27 giugno

Semifinali 13° posto a Szeged

(25) Brasile-Germania 9-10 (2-2, 3-2, 3-3, 1-3); Brasile 15esimo

(26) Kazakistan direttamente avanti, bye Canada

Ottavi di finale a Budapest

(27) Montenegro-Giappone 10-9 (3-1, 2-5, 3-2, 2-1)

(28) Georgia-Croazia 6-13 (2-3, 2-4, 0-3, 3-3)

(29) Italia-Australia 17-6 (4-0, 3-3, 4-1, 6-2)

(30) Sudafrica-Stati Uniti 2-24 (0-6, 0-6, 0-5, 2-7)

Mercoledì 29 giugno

Finale 13° posto a Szeged

15.30 (32) WM25 Germania-WM26 Kazakistan

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27 Giappone-LSM29 Australia

18.30 (34) LSM28 Georgia-LSM30 Sudafrica

Quarti di finale a Budapest

21.00 (35) Ungheria-WM29 Italia

13.00 (36) Grecia-WM30 Stati Uniti

19.30 (37) Spagna-WM27 Montenegro

16.00 (38) Serbia-WM28 Croazia

Venerdì 1 luglio

Finale 11° posto a Szeged

17.00 (39) LS33-LS34

Finale 9° posto Szeged

18.30 (40) WM33-WM34

Semifinali 5° posto a Budapest

14.30 (41) LM35-LM36

19.30 (42) LM37-LM38

Semifinali 1° posto a Budapest

16.00 (43) WM35-WM36

21.00 (44) WM37-WM38

Domenica 3 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LM41-LM42

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LM43-LM44

Finale 1° posto a Budapest

20.00 (48) WM43-WM44

Foto di Andrea Staccioli/DBM per Federnuoto.it