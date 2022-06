Pallanuoto, Mondiali: il salernitano Dolce è soddisfatto "Nei quarti abbiamo l'Ungheria. Sarà una partita tra le più belle possibili".

Il Settebello vince e convince. Dopo il ko con la Spagna e il secondo posto nel girone, negli ottavi è arrivata una bella risposta dagli uomini di Sandro Campagna. Il salernitano Vincenzo Dolce e i compagni di squadra hanno surclassato l’Australia imponendosi per 17-6. Match senza storia che l’atleta campano, già campione del mondo nel 2019 in Corea, ha commentato così: "Siamo partiti concentratissimi perché l'Australia ha ottenuto risultati importanti; volevamo questa vittoria e soprattutto esprimere il nostro gioco. Ci siamo riusciti e dobbiamo continuare così. Nei quarti abbiamo l'Ungheria. Sarà una partita tra le più belle possibili, affascinante per tradizione, emozionante perché capita in un quarto di finale a Budapest e perché ci sarà sicuramente il tutto esaurito. Mi sento fortunato a poterla giocare. Sarà una battaglia".

La sfida con l’Ungheria è in programma mercoledì: chi riuscirà ad imporsi potrà giocarsi le medaglie, per la sconfitta l’incubo di dover giocare il torneo per il quinto posto.