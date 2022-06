Scherma, Gregorio ai Mondiali in Egitto La Salernitana, reduce da un grande Europeo, andrà a caccia di una medaglia iridata.

L’argento Europeo è stato il momento più alto dell’ottima stagione di Rossella Gregorio. La sciabolatrice salernitana, dopo i due terzi posti in Coppa del Mondo, ha disputato anche una grande competizione continentale facendo il bis nella prova a squadre.

Il risultato è arrivato nonostante l’infortunio subito al Trofeo Luxardo a Padova che non le ha permesso di salire in pedana ai tricolori di Courmayeur. Con la spinta della medaglia vinta, la Gregorio si presenterà senza nulla da perdere al Mondiale de Il Cairo in Egitto che scatterà il prossimo 15 luglio. Il responsabile d’arma Nicola Zanotti, ha convocato altre tre atlete che affiancheranno la campana. Si tratta di Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro.

Il programma prevede le fasi a gironi della prova individuale femminile di sciabola il 17 luglio, mentre le medaglie verranno assegnate mercoledì 20. La prova a squadre, dove l’Italia è vice campionessa d’Europa, andrà in scena sabato 23 luglio nella giornata di chiusura del torneo iridato.