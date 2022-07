Hockey su pista, Salerno va all'assalto dello "scudetto" dei veterani Sabato e domenica appuntamento a Novara, in pista tante vecchie glorie dell'hockey cittadino

C'è chi come Baldi ha appeso i pattini al chiodo 25 anni fa. Ma è come se il tempo non fosse mai trascorso per il Salerno Veterani Hockey, la squadra salernitana che sabato e domenica, a Novara, affronterà le finali nazionali del campionato amatori/veterani di hockey su pista. La formazione salernitana ci arriva dopo essersi qualificata prima nel girone a pari punti con il Follonica ma seconda solo per la differenza reti. Salerno ha portato in testa alla classifica marcatori diversi giocatori, tra cui Esposito (11 reti) e Persia (10 realizzazioni).

Il Salerno Veterani Hockey sarà impegnato sabato 2 luglio alle ore 12 contro il Pordenone e alle 19 contro il Bassano. Domenica, dalle 10 alle 18, si svolgeranno le varie finali. “Le sensazioni sono buone - spiegano i componenti del gruppo salernitano -, si sono ritrovati un gruppo di amici che hanno vissuto insieme tante stagioni sportive e tanti campionati. Ragazzi prima e uomini poi che hanno vestito sia la maglia della Roller Salerno che dell'Hockey Club prima e Salernitana Hockey dopo. Tutto è nato da una pazza idea di Daniele Esposito e Giovanni Mautone. Ma è bastato un solo messaggio per convincere tutti”. La squadra salernitana sarà composta da Liambo, Marrazzo, Santimone, Henriquez, Persia, Baldi, Massaro, Esposito e Mautone. “Lo spirito è quello giusto, tanto divertimento, tante risate dentro e fuori dalla pista ma con un sogno nel cassetto. Di quello, però, ne parleremo domenica dopo le 18”.