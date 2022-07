Giochi del Mediterraneo, Boxe: Mouhiidine trionfa da campione Il campano domina in finale l'algerino Hamani bissando il successo del 2018.

Il Bis è arrivato. Dopo l’oro di Tarragona di quattro anni fa, Aziz Abbes Mouhiidine si è ripetuto ad Orano in Algeria. Lo ha fatto dominando il torneo dei 91 kg. Tre vittorie con verdetto unanime. Una vera e propria consacrazione dopo l’oro Europeo già vinto in questa stagione.

In finale il campione di Mercato San Severino ha travolto il padrone di casa, l’algerino Hamani. Non gli ha dato scampo. Ha espresso la sua boxe spettacolare, rapida ma sempre efficace. Ha combattuto con la personalità del campione, status che ormai gli appartiene.

I Giochi del Mediterraneo erano solo una tappa di passaggio verso qualcosa di più grande. Il lungo viaggio di Aziz Abbes Mouhiidine infatti prosegue a suon di vittorie verso il torneo iridato del 2023 e soprattutto in direzione Parigi 2024.

E’ questo il sogno, il grande obiettivo, l’ultima tappa nel mondo dei dilettanti. Vincere le Olimpiadi per poi tentare l’avventura nel professionismo. Un piano ambizioso ma giusto per un ragazzo così talentuoso come Aziz Abbes Mouhiidine, la nuova star della boxe italiana.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana