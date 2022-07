Genea Lanzara, un sodalizio che ha portato risultati e dura nel tempo Il main sponsor conferma la sua presenza al fianco della società del presidente Sica.

L’Handball Lanzara è orgogliosa di comunicare la prosecuzione della partnership con Genea Consorzio Stabile che, anche per la stagione sportiva 2022-23, rinnoverà il suo sostegno al sodalizio caro al Presidente Domenico Sica.

Il rinnovo del prestigioso abbinamento alla Genea Consorzio Stabile, che si fregerà per la quarta stagione consecutiva del titolo di Main Sponsor del club salernitano - impegnato anche nella prossima annata sportiva nel campionato Nazionale di Serie A2 - è un chiaro ed importante segnale di continuità, di stessa visione di intenti e di lavoro di squadra.

“La mission del gruppo e la grande passione per la pallamano che il Presidente Domenico Sica, Piero Attanasio e i loro più stretti collaboratori e, non per ultimo, il grande coach Nikola Manojlovic hanno saputo far crescere all’interno della nostra azienda – esordisce il Dott. Angelo Grimaldi, Presidente di Genea Consorzio Stabile – sono tra i motivi principali alla base della rinnovata collaborazione.

Non dimentico, infatti, che la Genea Lanzara è già da qualche anno che ha abbracciato un progetto pluriennale e congiunto alla ben più blasonata squadra femminile della Jomi Salerno del presidente Mario Pisapia, che stimo moltissimo, oltre che personalmente, anche per i successi che riesce ad ottenere con una regolarità impressionante. I sacrifici che stiamo compiendo tutti sono figli di una seria programmazione.

Questi primi tre anni di collaborazione si stanno rivelando un’esperienza bellissima, inaspettata, ricca di successi e soddisfazioni. Devo dire di essere profondamente orgoglioso dei risultati che sta ottenendo la squadra, quindi per il futuro mi aspetto quanto di buono si è saputo fare negli ultimi anni. Ognuno dei protagonisti di questo sodalizio sportivo ha dato il meglio di sé stesso in campo, sollecitati dal grande coach Manojlovic, anche a costo di grandi sacrifici e ci tengo tantissimo e approfitto dell’intervista – conclude il Dott. Angelo Grimaldi – per esprimere, agli atleti e alle loro famiglie, la mia più profonda gratitudine e mi auguro che non perdano mai la loro gioviale voglia di vivere questo sport di squadra, in modo sano e sempre con la passione che stanno dimostrando”.

Dello stesso avviso è il presidente del club salernitano Domenico Sica: “La Genea Consorzio Stabile, ormai, è parte integrante del nostro progetto societario e anche nella prossima stagione, con grande entusiasmo, viaggerà al nostro fianco alla conquista di nuovi traguardi. Negli ultimi tre anni con Genea Consorzio Stabile abbiamo raggiunto sempre obiettivi importanti in ogni stagione sportiva, e l’auspicio di tutti è quello di proseguire sulla scia di questa fruttuosa collaborazione.

Ringrazio personalmente, ancora una volta, il Dott. Angelo Grimaldi per la vicinanza, la disponibilità e, soprattutto, per la fiducia che ha riposto nei nostri confronti sposando sin dal primo giorno il nostro progetto.

Le riconferme, in questo progetto, degli sponsor, di coach Manojlovic, arrivando a quasi l’intero roster e allo staff, senza dimenticare i miglioramenti che saranno apportati per la prossima stagione sotto i vari punti di vista – conclude Sica – rappresentano una chiara, tangibile ed evidente dimostrazione che soltanto con la programmazione, l’impegno e la volontà si riescono a raggiungere risultati importanti”