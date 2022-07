Genea Lanzara, alla corte di coach Manojlovic arriva il terzino Artale “Sono felicissimo di entrare a far parte di questa squadra è stata la mia prima scelta".

Dopo le tante conferme in casa Genea Lanzara, col sodalizio caro al Presidente Domenico Sica che ha rinnovato in pratica con quasi l’intero blocco della stagione da poco conclusasi, arriva il primo colpo di mercato dei salernitani.

La Genea Lanzara, confermando la volontà anche per il prossimo campionato Nazionale di Serie A2 di scommettere e puntare su giovani talentuosi e di grande prospettiva dello stivale, ha pescato in Sicilia trovando l’accordo col giovane terzino classe 2001 Emanuele Artale.

Palermitano doc, Emanuele Artale è stato tra i protagonisti dello scorso campionato di Serie A2 con la maglia del CUS Palermo dimostrando grandi doti realizzative (tra i migliori cannonieri con ben 105 reti) nonostante non abbia disputato tutte le gare della stagione, nonché grande attitudine difensiva. Non a caso, l’atleta è stato attenzionato da vari club sia di massima serie che di A2 ma, con grande orgoglio del club rossoblu, ha deciso di sposare il progetto della Genea.

“Sono felicissimo di entrare a far parte di questa squadra – dichiara Emanuele Artale – è stata la mia prima scelta quest’estate dopo aver vagliato diverse proposte. Ho cominciato a giocare a questo bellissimo sport dieci anni fa grazie a Ninni Aragona il quale, mentre frequentavo le scuole medie, mi convinse ad intraprendere questo nuovo percorso che mi ha dato modo di togliermi tante soddisfazioni nel corso degli anni. Soddisfazioni culminate con diversi titoli regionali vinti, buoni risultati alle finali nazionali, convocazioni con la rappresentativa siciliana e soprattutto la partecipazione all’MHC, salendo sul podio con la Nazionale Italiana Under 18 nel 2018.

Il progetto del Lanzara mi ha convinto sin da subito – prosegue – da avversario sono rimasto notevolmente impressionato dal gioco espresso dai ragazzi salernitani, in più i risultati ottenuti con un gruppo giovanissimo seguito da un grande allenatore come Nikola Manojlovic mi hanno convinto ad accettare la proposta del club campano. Sicuramente mi metterò subito a disposizione del mister e della squadra e darò il 100% per cercare di conseguire gli obiettivi stagionali, cioé sicuramente almeno il raggiungimento della Serie A Silver e cercare di replicare e perché no, migliorare, quanto di buono fatto negli anni precedenti.

Personalmente il mio obiettivo è quello di riuscire a giocare insieme alla mia squadra la miglior pallamano possibile. Ringrazio il Cus Palermo che ha permesso questo trasferimento e soprattutto Ninni Aragona che mi ha cresciuto in campo da grande allenatore e fuori come un secondo papà, nonchè Gianni Tornambè che negli ultimi anni ha contribuito anche lui alla mia maturazione”.