Beach Handball: a Riccione c'è anche la Genea Lanzara I salernitani sono stati inseriti nel girone delle ‘teste di serie’.

Saranno tredici le squadre ai nastri di partenza del Campionato Italiano di Beach Handball che si svolgerà a Riccione, nell’ ambito del Festival della Pallamano 2022, dal prossimo 8 Luglio. Un weekend di fuoco quello che si preannuncia in terra emiliana: in palio, difatti, c’è lo scudetto di categoria.

La Genea Lanzara, dopo essersi laureata Campione Interregionale (Area Lazio-Campania-Molise), si presenta per la prima volta all’ appuntamento con tanta voglia di fare bene e di accrescere il proprio bagaglio di esperienza, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Il sodalizio salernitano si è affacciato questa estate alla disciplina, con risultati soddisfacenti culminati con la partecipazione alle Finali Scudetto che chiuderanno, difatti, l’avventura estiva della Genea, nella fase più calda di preparazione alla prossima stagione agonistica indoor.

I salernitani, qualificati di diritto alla Fase Finale della manifestazione, sono stati inseriti nel girone delle ‘teste di serie’ assieme alle altre tre compagini vincitrici di Area ben più rodate nella disciplina, quali Oderzo, Fasano e la siciliana Eugenio Pacelli. Insomma, un raggruppamento di ferro che, tuttavia, servirà soltanto a definire la graduatoria in base alla quale saranno determinati gli abbinamenti dei quarti di finale del Campionato Italiano, dove le quattro squadre vincitrici di Area sono già qualificate in virtù dei risultati acquisiti nelle fase interregionale.

Per le altre nove compagini, suddivise in un girone B da quattro squadre (Messina, Marsala, Grosseto e Ventimiglia ‘A’) ed in un girone C da cinque squadre (Torri, Aetna Mascalucia, Prato, Halikada e Ventimiglia ‘B’), bisognerà lottare per rientrare nelle prime due posizioni del proprio raggruppamento per garantirsi il posto ai quarti di finale.

Il titolo di squadra Campione d’ Italia di Beach Handball sarà, poi, assegnato nella Finalissima in programma nella serata di Sabato 9 Luglio.

Il Trofeo Coni Under 14 in collaborazione con la Jomi Salerno (con qualificazione alla Fase Nazionale di Settembre), la Tappa Interregionale Area 7 (Campioni di Area, primi classificati), la Calise Cup di Gaeta (semifinale e quarto posto finale) ed, infine, le imminenti Finali Scudetto del Campionato Italiano sono gli appuntamenti della prima stagione di Beach Handball della Genea Lanzara, di certo già intenzionata ad addentrarsi e a specializzarsi ulteriormente nella disciplina in vista della prossima annata sportiva.