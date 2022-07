Rari Nantes Salerno, c'è una borsa di studio dedicata ai 100 anni della società Pubblicato il bando di concorso. Gallozzi: " felici per questa collaborazione con l’Università".

Nell’anno delle celebrazioni dei primi cento anni della Rari Nantes Nuoto Salerno le iniziative introdotte sono tantissime. La Rari ha puntato molto sulle giovani generazioni e sulla promozione dei valori dello sport tra i più giovani. È attiva, infatti, la leva del centenario, durante la quale - dal 15 giugno al 15 settembre 2022- alla piscina Nicodemi è possibile iscrivere bambini e bambine dai 7 ai 12 anni ai corsi di nuoto e pallanuoto in modo totalmente gratuito.

Oltre alla leva del centenario è stato promosso il Torneo del Centenario, al quale il 13 giugno 2022 presero parte alcune tra le migliori squadre under 13 della Campania. Una tra le iniziative più rilevati è stata la pubblicazione della prima edizione del libro “100 anni di Rari Nantes Nuoto Salerno” – attualmente disponibile presso la piscina Nicodemi. Il libro, in cui vengono raccolte le testimonianze dirette dei protagonisti di una lunga storia, ha portato alla luce il fortissimo legame tra la Rari e l’evoluzione storica e sociale della città di Salerno, oltre che ad una mancanza di tracce storiche relative ai primi 30 anni della società.

La borsa di studio, promossa presso il dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno - responsabile scientifico il Direttore del Dipartimento il Professore Virgilio D’Antonio, e responsabile scientifico della Rari Nantes Nuoto Salerno la responsabile comunicazione Francesca D’Antonio- è destinata agli iscritti al corso di laurea magistrale in “Corporate Communication e Media” LM59&92 o al corso di laurea magistrale in “Politiche Territoriali e Cooperazione Internazionale” LM-62 (con media ponderata di 24/30 e almeno 40 CFU conseguiti) e aver conseguito la Laurea triennale (o titolo equipollente) con votazione minima di 90/110. Costituiranno elementi di valutazione preferenziale possedere conoscenza nell’ambito della metodologia della ricerca storica e sociologica.

Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno: "Siamo molto felici per questa collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, che spero sia solo la prima di molte. Con la pubblicazione del libro siamo riusciti a ricostruire la storia della nostra associazione degli ultimi cinquant'anni attraverso le testimonianze dei protagonisti della nostra attività sportiva. Vogliamo ora raccogliere quante più informazioni possibili sui primi cinquant'anni di storia. Per questo abbiamo chiesto un aiuto al dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione ed il Direttore del Dipartimento, il Professore Virgilio D’Antonio, ha raccolto la sfida ed è così che abbiamo lanciato la borsa di studio 100 anni di Rari Nantes Nuoto Salerno”.

Virgilio D’Antonio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione: ““Il nostro dipartimento è sempre ben lieto di accogliere iniziative di questo genere. Una prerogativa dell’Università intesa in senso moderno deve essere quella di saper dialogare costantemente con il territorio, inteso anche come imprese e istituzioni che lo compongono. Ecco perché abbiamo accolto immediatamente con favore la proposta del presidente Gallozzi e di una società storica come la Rari Nantes, che ha voluto dare ad un nostro studente e/o neolaureato l’opportunità di mettere in pratica le competenze teoriche che noi impartiamo. Speriamo che questo modello possa essere viatico per future iniziative con la Rari Nantes, come con altre realtà del territorio.”

Sarà possibile inviare la propria candidatura fino alle ore 12:00 del 30 luglio 2022, bando disponibile sul sito www.unisa.it nella sezione “Bandi” del dipartimento “DISPC”.