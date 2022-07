Salerno Basket, conferma per Orchi: "Voglio vincere qui" La viterbese: "Sono contenta e non vedo l’ora di iniziare"

Federica Orchi sarà una cestista della Nasce un Sorriso Salerno anche nella stagione 2022/2023. "Se è vero che non c’è due senza tre, magari è la volta buona per la promozione. - ha affermato la classe '97 - Potrei iniziare la preparazione anche domani, dipendesse da me! Sono contenta che la società mi abbia confermato, non ho avuto dubbi nel continuare a sposare un progetto che sostengo da un anno e mezzo. Salerno è diventata una famiglia per me. Alcune giocatrici forse cambieranno, però lo zoccolo duro resta. Sono contenta e non vedo l’ora di iniziare. Mi auguro di fare un buonissimo campionato e spero che le ragazze che verranno a darci una mano lo faranno con la consapevolezza di far parte di una squadra che vuole vincere. Ringrazio la società per avermi dato ancora l’opportunità di poter dimostrare quanto valgo dentro e fuori dal campo: mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili, appoggiandomi in ogni circostanza. Spero di ricambiare e di rendere tutti orgogliosi di quello che faccio. L’asticella inizia ad alzarsi. Mi auguro di ottenere la promozione con Salerno, voglio l’A2 con questa società che meriterebbe questo traguardo per la passione che la dirigenza mette ogni giorno, principalmente il presidente. Anche noi lo meriteremmo, per le buone annate che abbiamo fatto, crescendo sotto la guida tecnica di Aldo Russo".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92