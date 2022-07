Salerno diventa la capitale della Vela italiana La città ospiterà la Coppa Primavela e inCampionati italiani giovanili delle classi in singolo

Lunedì 18 luglio alle 11.00 presentazione al Comune ddi Salerno della Coppa Primavela e dei Campionati italiani giovanili delle classi in singolo. Mille velisti tra i 9 ed i 19 anni, 7 giorni di regata, cinque classi veliche rappresentate, 150 team provenienti da tutte le regioni italiane.

Salerno è pronta ad essere per una settimana la capitale italiana della vela in occasione degli eventi in programma dal 28 agosto al 4 settembre 2022. Si tratta dell’appuntamento agonistico più importante del calendario nazionale della Federazione Italiana Vela dedicato ai giovani: una grande festa all’insegna del mare e dello sport.

L’organizzazione coordinata dalla Federazione Italiana Vela coinvolgerà come organizzatori il Circolo Canottieri Irno, la Lega Navale Italiana di Salerno, il Club Velico Salernitano e Azimut , riuniti in un consorzio di scopo pronto a fare squadra con il territorio.

La manifestazione sarà presentata lunedì 18 luglio alle ore 11.00 nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

Alla presentazione parteciperanno Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre , il Presidente della V ZONA FIV Francesco Lo Schiavo ed i presidenti dei Circoli costituenti il Comitato organizzatore Giovanni Ricco (Circolo Canottieri Irno), Fabrizio Marotta (Lega Navale Italiana Salerno), Elena Salzano (Club Velico Salernitano) e Giovanni Carrella (Azimut).