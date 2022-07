Rari Nantes Salerno, c'è il doloroso addio a Marko Elez Lascia uno dei giocatori simbolo della squadra.

La Rari Nantes Nuoto Salerno rende noto che per il prossimo campionato Marko Elez non vestirà più la calottina giallorossa.

Uno tra i saluti più difficili da annunciare quello riguardante Marko Elez. Giocatore simbolo degli ultimi anni della Rari Nantes in A1, dei gol all’ultimo secondo, motivatore in acqua e fuori. È stato fondamentale per la crescita della Rari, un vero professionista che ha saputo mettere tutta la sua esperienza a disposizione del gruppo in ogni momento.

Marko Elez: “Voglio davvero ringraziare con tutto il cuore tutti per questi bellissimi tre anni a Salerno, a partire dal presidente Enrico Gallozzi, a tutto lo staff, Matteo, Mariano, Dino, i miei compagni di squadra, i tifosi, davvero tutti. Mi hanno fatto sentire il calore del sud e l’affetto che porterò sempre con me. Sono rimasto in ottimi rapporti e sono sicuro che continueranno anche dopo. Non è facile dire addio, ma la vita di un’atleta è questa, sapevo che sarebbe arrivato il momento di cambiare strada. Adesso valuterò cosa è meglio per me. Auguro il meglio alla Rari e sono sicuro che con i nuovi arrivi non si sentirà la mia mancanza.”

Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno: "Marko è stato un giocatore che ha saputo trascinare la squadra con determinazione su un nuovo livello. Resterà sempre un rarinantino e la Rari sarà sempre la sua casa. Lo ringraziamo tutti per la professionalità e le emozioni che ha saputo regalarci in questi anni. Gli auguriamo il meglio".

Mariano Rampolla, direttore sportivo “Ringraziamo davvero di cuore Marko per tutto quello che ha dato alla Rari in questi anni. Il suo contributo è stato fondamentale non solo a livello tecnico, che comunque ha rappresentato un apporto notevole, ma anche a livello umano. Ha permesso al gruppo di apprendere tanto da un campione come lui. Il suo atteggiamento combattivo fino alla fine ha insegnato alla squadra a non mollare mai fino all’ultimo secondo.”

Matteo Citro, allenatore: "Marko in questi tre anni ci ha dato un grande contributo tecnico e morale, è stato un professionista, un esempio per tutti. È stato determinante nel percorso di consolidamento della Rari Nantes in A1. Non posso che augurargli il meglio”.