Italrugby femminile: Franco e compagne verso il Canada Oggi la squadra azzurra partirà per il nord America dove sabato scenderanno in campo a Langford.

Sabato l’Italrugby femminile si è radunata presso la Cittadella del Rugby di Parma per preparare la trasferta in terra canadese. Oggi le azzurre, tra cui c’è anche la salernitana Giada Franco, partiranno per il nord America dove sabato affronteranno una delle migliori squadre del ranking mondiale allo Starlight Stadium di Langford (Bristish Columbia, Canada), con calcio d’inizio alle ore 15 locali, mezzanotte in Italia. Alla vigilia della partenza ha suonato la carica capitan Furlan.

“C’è molto entusiasmo nel gruppo e siamo curiose di conoscere sul campo le nostre dirette avversarie nella Coppa del Mondo. Le nostre aspettative? Soprattutto, migliorare il nostro approccio al match e rafforzare la lucidità per prendere la migliore decisione possibile dal punto di vista tattico. Dovremo mantenere alto il ritmo di gioco e focalizzarci sui dettagli, dai passaggi alla comunicazione, dal riposizionamento al piazzamento anticipato: ci aspetta una sfida impegnativa e molto stimolante”.

Di seguito l’elenco delle ventisei atlete selezionate:

ARRIGHETTI Ilaria, Stade Rennais (FRA), 53 caps

BETTONI Melissa, Stade Rennais (FRA), 69 caps

D’INCA’ Alyssa, Iniziative Villorba Rugby, 7 caps

DUCA Giordana, Valsugana Rugby Padova, 28 caps

FEDRIGHI Valeria, Stade Toulousain (FRA), 33 caps

FRANCO Giada, Rugby Colorno, 21 caps

FURLAN Manuela, Iniziative Villorba Rugby, 86 caps

GAI Lucia, Valsugana Rugby Padova, 81 caps

GIORDANO Elisa, Valsugana Rugby Padova, 53 caps

GRANZOTTO Francesca, Unione Rugby Capitolina, esordiente

LOCATELLI Isabella, Rugby Colorno, 32 cap

MADIA Veronica, Rugby Colorno, 30 caps

MAGATTI Maria, CUS Milano Rugby, 43 caps

MARIS Gaia, Valsugana Rugby Padova, 9 caps

MUZZO Aura, Iniziative Villorba Rugby, 24 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria, Valsugana Rugby Padova, 13 caps

RIGONI Beatrice, Valsugana Rugby Padova, 54 caps

SEYE Sara, Transvecta Calvisano, 5 caps

SILLARI Michela, Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STECCA Emanuela, Iniziative Villorba Rugby, 2 caps

STEFAN Sofia, Valsugana Rugby Padova, 66 caps

STEVANIN Emma, Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara, ASM Romagnat (FRA), 23 caps

TURANI Silvia, Rugby Colorno, 18 caps

VECCHINI Vittoria, Valsugana Rugby Padova, 8 caps

VERONESE Beatrice, Valsugana Rugby Padova, 11 caps