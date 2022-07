Salerno capitale della vela dal 28 agosto al 4 settembre con Coppa Primavela L'iniziativa presentata a Palazzo di Città: i numeri e le considerazioni della FIV

Nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, a Salerno, è stata presentata la Coppa Primavela, una delle più importanti manifestazioni sportive per under 18 e, in generale, tra le più suggestive e rilevanti del panorama sportivo nazionale. L'organizzazione, messa a punto dalla Federazione Italiana Velica e dai circoli velici locali, è stata fortemente supportata dall'Amministrazione, in particolare dall'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara e dal sindaco Vincenzo Napoli.

Salerno diventa così capitale della vela a cavallo dell'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre (28 agosto/4 settembre). Il presidente della FIV, Francesco Ettorre, ha parlato esplicitamente della "più importante manifestazione sportiva giovanile al mondo. Non è una singola regata: è un percorso di vari giorni da vivere assieme. Nella classe olimpica seguo tanti ragazzi che hanno partecipato alla Coppa Primavela e che nutrono grande affetto e bellissimi ricordi della manifestazione. È un momento d'incontro anche tra atleti di diverse discipline".

Ettorre sottolinea come questa competizione sia di altissimo livello: "Tutti vogliono vincere la Coppa Primavela e per quella fascia d'età è assolutamente il massimo a cui si può ambire". Ettorre rimarca come "vogliamo lasciare qualcosa non solo in ambito sportivo. I ragazzi saranno seguiti dai genitori, dai tecnici, dagli amici. Ci sarà un seguito di famiglie molto importante che avrà ripercussioni positive anche sul territorio".

Il Presidente della V Zona, Francesco Lo Schiavo, sottolinea l'importanza dell'intesa con i circoli velici locali (anch'essi presenti alla conferenza stampa attraverso i loro rappresentanti). "Queste manifestazioni diventano dei veri e propri eventi di diffusione e promozione territoriale. Sottolineo che con il Comune di Salerno e i soggetti organizzatori c'è stata grande intesa e sinergia. Questo evento lascerà qualcosa, sarà un motore per i circoli velici e per la città".

Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche l'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara ed il sindaco Vincenzo Napoli.

?«Salerno si dispone ad accogliere un evento nazionale ed estremamente prestigioso, non solo dal punto di vista numerico, con mille atleti, entourage, amici e famiglie al seguito, più il flusso turistico derivato. Ci sarà una ricaduta economica non trascurabile», spiega Ferrara. «Sarà però, in primo luogo, una grande operazione di marketing territoriale. Noi ci accingiamo ad offrire alla Nazione una immagine di Salerno, delle sue prerogative e bellezze, con lo sfondo di per sé suggestivo della competizione velica. Se immaginiamo quale può essere la ricaduta, anche in termini di immagine, il saldo di questa coppa è già di per sé positivo."

Il sindaco prosegue ringraziando "Francesco Ettorre (FIV) e Francesco Lo Schiavo (Presidente V Zona FIV) per la fiducia. Il campo di regata sarà sotto gli occhi di tutti, e vedere il lungomare pieno di persone ad ammirare i regatanti sarà una immagine suggestiva senza eguali. Si conferma la vocazione marittima di Salerno: ricordiamo che qualche anno fa ospitammo il raduno nazionale della Marina e coloro che vennero rimasero positivamente impressionati. Siamo sicuri che anche i giovani atleti che verranno qui per una settimana se ne andranno con un ricordo indelebile nel cuore. Si nota questa vocazione anche dagli attracchi alla Stazione Marittima, con l'arrivo di sempre più navi da crociera. Si conferma inoltre una vocazione turistica con il potenziamento di Luci d'Artista grazie ad un art designer di calibro internazionale".

I NUMERI DELLA COMPETIZIONE. La Coppa Primavela svela numeri importanti, con ben 1.000 atleti provenienti da tutte le Regioni italiane e 2.000 persone al seguito. Nel complesso, partecipano 200 circoli velici. Si competerà in 5 classi di regata. Ci saranno ben 7 campi di regata, estendendosi per tutto il litorale salernitano. Saranno assegnati un totale di 22 tra titoli e coppe. Numeri che, in definitiva, mostrano l'importanza di un evento che porta alle luci della ribalta dei giovani talenti che, spesso, si ritroveranno su palcoscenici (o acque) ancor più importanti, come quelle solcate in occasione delle Olimpiadi.