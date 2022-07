Scherma, Mondiali: domani nella sciabola tocca alla Gregorio La salernitana sogna un podio iridato, non sarà semplice ma le possibilità di sono.

Rossella Gregorio è reduce da una stagione esaltante. Nonostante qualche problema fisico, che l’ha condizionata nella seconda parte dopo l'infortunio al Trofeo Luxardo di Padova, la campionessa salernitana ha vinto un argento Europeo dando seguito ai podi conquistati in Coppa del Mondo.

Domani toccherà a lei nella prova individuale di sciabola sulle pedane egiziane de Il Cairo. Il Mondiale è il grande obiettivo stagionale e il sogno ovviamente é quello di provare a salire sul podio. Non sarà per nulla facile anche se il ranking mette la portacolori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri in buona posizione. La sua avventura nel tabellone delle migliori 64 al mondo partirà dalla sfida contro la kazaka Aigerim Sarybay, avversaria che non dovrebbe crearle troppo problemi, ma il Mondiale è sempre una competizione particolare dove le sorprese sono dietro l’angolo.

In un eventuale secondo turno l’azzurra troverebbe una tra la canadese Gordon e l’americana Johnson. Sulla strada verso una medaglia potrebbero esserci anche le francesi Noutch e Queroli, ma soprattutto la Giapponese Emura che è la favorita insieme all’azera Bashta. Sono in tabellone anche le altre azzurre Eloisa Passaro, Martina Criscio e Michele Battiston. Per tutte loro la prova individuale sarà anche un buon banco di prova in vista della gara a squadre dove c’è il chiaro obiettivo di scrivere una pagina di storia.