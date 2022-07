Scherma, Mondiali: Gregorio fuori dalla corsa alle medaglie La salernitana ha terminato in nona posizione eliminata dalla francese Noutcha.

Rossella Gregorio era la più attesa nella prova femminile di sciabola ai Mondiali in corso di svolgimento sulle pedane de Il Cairo in Egitto. La campionessa salernitana, reduce dalla medaglia d’argento agli Europei, si è fermata nel tabellone delle migliori sedici al cospetto della francese Sarah Noutcha concludendo in nona posizione.

La portacolori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri aveva iniziato bene vincendo per 15-7 sulla Kazaka Aigerim Sarybay e per 15-12 sull’americana Honor Jahson. Due successi che le avevano dato fiducia e morale ma contro la francese si è deciso tutto all’ultima stoccata che ha buttato fuori l’azzurra dalla corsa alle medaglie. Out anche Matrina Criscio ed Eloisa Passaro, mentre Michela Battiston era stata eliminata in precedenza. Per la Gregorio però il Mondiale non è ancora finito infatti il 23 luglio il quartetto azzurro sarà impegnato nella prova a squadre dove punta ad una medaglia.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE – Il Cairo (Egitto), 20 luglio 2022



Tabellone dei 16

Gkountoura (Gre) b. Passaro (ITA) 15-13

Bashta (Aze) b. Criscio (ITA) 15-6

Gregorio (ITA) - Noutcha (Fra) 14-15



Tabellone dei 32

Georgiadou (Gre) b. Battiston (ITA) 15-5

Passaro (ITA) b. Heng (Sgp) 15-9

Criscio (ITA) b. Kharlan (Ukr) 15-14

Gregorio (ITA) b. Johnson (Usa) 15-12



Tabellone dei 64

Battiston (ITA) b. Dayibekova (Uzb) 15-14

Passaro (ITA) b. Bunyatova (Aze) 15-12

Criscio (ITA) b. Kravatska (Ukr) 15-10

Gregorio (ITA) b. Sarybay (Kaz) 15-7



Classifica (133): 26. Michela Battiston (ITA)

