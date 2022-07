Rari Nantes Salerno, scelto Stanzione per rilanciare il settore nuoto “Sono davvero entusiasta di intraprendere un nuovo percorso nella società che ha fatto la storia".

Firmato l’accordo con il professionista del nuoto, Arnaldo Stanzione, già preparatore atletico della prima squadra, per rilanciare il settore nuoto. Una sfida importante che permetterà alla Rari di rappresentare in modo completo i settori che l’hanno resa una società centenaria.

Tanti i risultati raccolti in questi anni dal nuoto master, a cui oggi si aggiungerà una seria proposta per il settore agonistico.

“Sono davvero entusiasta di intraprendere un nuovo percorso nella società che ha fatto la storia del Nuoto e della Pallanuoto salernitana. Ho conosciuto l'ambiente in questi tre anni da preparatore atletico della prima squadra e ho apprezzato la serietà, la passione e la competenza che mettono in campo il presidente Gallozzi, il Ds Rampolla, il coach Citro e tutto lo staff.

Mi hanno convinto la determinazione e la voglia di mettersi sempre in discussione per puntare più in alto. Proverò con impegno ed entusiasmo a rilanciare il settore nuoto, una sfida affascinante.” le parole di Arnaldo Stanzione.

“Sono molto felice che Arnaldo abbia accettato di aiutarci a riportare il nuoto agonistico nella casa della Rari Nantes. Le nostre origini partono dal nuoto agonistico e nell’anno del centenario crediamo sia importante riportare di nuovo in alto l'antica tradizione del nuoto salernitano così come facciamo nella pallanuoto. Abbiamo cominciato già questa estate con i corsi gratuiti di avvicinamento al nuoto con la “leva del centenario” gratuita alla quale stanno prendendo parte un centinaio di ragazzini. Continueremo a settembre allargando la base per poter partire con un gruppo agonistico quanto più numeroso possibile.” le parole del Presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi.

“Arnaldo Stanzione è un vero professionista, un'eccellenza a Salerno. Lo dimostrano i risultati da lui raggiunti negli ultimi anni a livello nazionale. Con Arnaldo personalmente mi lega un'amicizia ormai da più di trent'anni. Siamo molto contenti che da questa stagione sarà il nostro allenatore di nuoto, un settore che da anni volevamo lanciare. Abbiamo individuato in lui la persona giusta per farci crescere.” le parole del direttore sportivo Mariano Rampolla.

“Arnaldo già collabora con me con la prima squadra, è un tecnico di primissimo livello, sarà sicuramente un valore aggiunto per la Rari.” le parole del tecnico della prima squadra Matteo Citro.

La Rari Nantes Nuoto Salerno ha deciso di porre le basi per rilanciare il nuoto salernitano in tutti i settori, partendo dal lancio della “Leva del Centenario”, una leva gratuita per tutti i bambini e le bambine dai 7 ai 12 anni.