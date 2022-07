Rari Nantes Salerno: Continua l'avventura di Donato Pica Gallozzi: “Donato Pica è parte della famiglia Rari, un punto di riferimento importante per tutti".

Per il sedicesimo anno di fila si rinnova il sodalizio tra il centroboa Donato Pica e la Rari Nantes Nuoto Salerno. “La firma era solo una formalità, questo alla Rari è il mio 16 anno (una vita praticamente), difficile vedere il mio futuro lontano da qui. La società ha fatto un ottimo mercato portando a Salerno vecchi Amici salernitani e giocatori di assoluto livello, sono sicuro che quest’anno ci divertiremo.” le parole di Donato Pica.

“Donato Pica è parte della famiglia Rari, un punto di riferimento importante per tutti. Siamo felici che possa dare il suo contributo anche durante la prossima stagione. Sono sicuro che riuscirà a trasferire ai nuovi giocatori l’amore verso i nostri colori.” le parole del Presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi.

“Donato Pica rappresenta la continuità dei salernitani nella Rari Nantes. È con noi fin dai settori giovanili. Negli ultimi anni è cresciuto molto ed in queste stagioni in A1 ha dimostrato di poter essere parte di questa squadra. Siamo sicuri che possa darci una grande mano nel prossimo campionato, sul quale non neghiamo di avere delle ambizioni molto importanti.” le parole del direttore sportivo Mariano Rampolla.

“Donato è un centroboa esplosivo che ancora non ha sfruttato al massimo il suo potenziale. Per completarsi ed alzare ancora l’asticella deve affinare la tecnica specifica del ruolo e migliorare la fase difensiva.” le parole del tecnico della prima squadra Matteo Citro.