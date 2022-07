Scherma, Mondiali: Gregorio e compagne fuori dal podio per mano dell'Ungheria Le magiare battono le azzurre e trionfano davanti a Francia e Giappone.

Per Rossella Gregorio non è stato il Mondiale che sognava. Non è arrivata la medaglia che avrebbe reso quasi perfetta una stagione dove, prima era salita sul podio in Coppa del Mondo per ben due volte, e poi si era portata a casa l’argento individuale agli Europei. A Il Cairo invece è arrivato un piazzamento lontano dal podio in entrambe le specialità. Nella prova a squadre c’era qualche ambizione in più, ma l’avventura del quartetto composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro è finita ai quarti di finale contro l’Ungheria. Gregorio e compagne l’avevano spuntata contro la Grecia negli ottavi per 45-42 presentandosi alla sfida con le magiare con tanta voglia di fare bene. Però non è bastato. Italia avanti per metà assalto e soprattutto all’ultimo turno quando la Gregorio è salita in pedana sul 40-39. Liza Pusztai però è stata indomabile, ha messo a segno sei stoccate e col punteggio di 45-43 ha regalato alle compagne l’accesso alla semifinale. Una vittoria che è stato il viatico verso il trionfo e una medaglia d’oro conquistata battendo Giappone e Francia. Per le azzurre del CT Nicola Zanotti la gara si è conclusa con un settimo posto battendo prima la Germania per 45-38 e poi gli Stati Uniti 45-37.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Il Cairo (Egitto), 23 luglio 2022

Qui tutti i risultati in diretta

Finale

Ungheria b. Francia 45-40



Finale 3/4 posto

Giappone b. Spagna 45-43



Semifinali

Francia b. Giappone 45-43

Ungheria b. Spagna 45-31



Tabellone 7/8 posto

ITALIA b. Usa 45-37



Tabellone 5/8 posto

Germania b. ITALIA 45-38



Quarti

Ungheria b. ITALIA 45-43

Francia b. Azerbaijan 45-25

Giappone b. Usa 45-33

Spagna b. Germania 45-42



Tabellone dei 16

ITALIA b. Grecia 45-42



Classifica (29): 1. Ungheria, 2. Francia, 3. Giappone, 4. Spagna, 5. Germania, 6. Azerbaijan, 7. ITALIA, 8. Usa