Italrugby femminile, contro il Canada la Franco parte dalla panchina La salernitana potrà essere utile a gara in corso, fischio d'inizio a mezzanotte.

Questa sera a mezzanotte (le 15 in nordamerica) tornerà in campo l’Italrugby femminile. Lo farà allo Starlight Stadium di Langford, British Columbia in Canada per sfidare una delle migliori formazioni al mondo. Il tecnico azzurro Andrea Di Giandomenico ha comunicato il XV ufficiale che inizierà la sfida e tra le titolari non ci sarà la salernitana Giada Franco. Per lei spazio in panchina e poi sicuramente sarà impiegata nel corso della ripresa. La ragazza campana, che ha vissuto una stagione complicata per via degli infortuni, è una risorsa importante per la Nazionale azzurra e va portata al massimo della condizione in maniera graduale. “Stiamo recuperando le energie dopo il lungo viaggio e le ragazze stanno lavorando molto bene per prepararsi al meglio. Sono sicuro che questa esperienza ci permetterà di affrontare gli appuntamenti futuri con maggiore consapevolezza, sia dal punto di vista logistico che tecnico” ha spiegato Di Giandomenico. “Sappiamo -continua- che la partita sarà molto difficile sul piano dell'affrontamento fisico: fasi di conquista, drive e punto d'incontro ci daranno indicazioni importanti sullo stato della nostra prestazione. Siamo qui per affermare la nostra idea di rugby e per ricercare l'efficacia necessaria per continuare il percorso di avvicinamento alla rassegna iridata”.

15 Vittoria Ostuni Minuzzi – 13 caps

14 Aura Muzzo – 24 caps

13 Michela Sillari – 67 caps

12 Beatrice Rigoni – 54 caps

11 Maria Magatti – 43 caps

10 Veronica Madia – 30 caps

9 Sofia Stefan – 66 caps

8 Elisa Giordano (C) – 53 caps

7 Beatrice Veronese – 11 caps

6 Ilaria Arrighetti – 53 caps

5 Giordana Duca – 28 caps

4 Sara Tounesi – 23 caps

3 Lucia Gai – 81 caps

2 Melissa Bettoni – 69 caps

1 Silvia Turani – 18 caps

A disposizione

16 Vittoria Vecchini – 8 caps

17 Gaia Maris – 9 caps

18 Sara Seye – 5 caps

19 Valeria Fedrighi – 33 caps

20 Giada Franco – 21 caps

21 Francesca Granzotto - esordiente

22 Alyssa D’Incà – 7 caps

23 Manuela Furlan – 86 caps

Allenatore: Andrea Di Giandomenico