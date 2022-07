Italrugby femminile ko in Canada Qualche minuto di campo anche per la salernitana Franco entrata nella ripresa.

Il primo test match di avvicinamento al Mondiale ha regalato una sconfitta all’Italrugby femminile. Azzurre ko al cospetto del Canada che a Langford si è imposto per 34-24. Prestazione positiva con tante cose ben fatte contro una squadra forte come quella canadese. C’è stato qualche minuto anche per la salernitana Giada Franco, che ha raccolto il suo ventiduesimo caps in azzurro entrando al 65’ al posto di Veronese.

‘L’esperienza fatta in questi giorni –ha spiegato coach Di Giandomenico- è senz'altro preziosa, e arricchisce il nostro bagaglio in funzione della Coppa del Mondo. La partita di ieri ha offerto molti spunti interessanti: ha evidenziato innanzitutto la necessità di imparare velocemente come gestire il possesso nel nostro territorio, e di uscire dalla pressione senza un dispendio di energie che paghiamo a caro prezzo. ‘Buoni i segnali sia in difesa che in attacco, dove però è mancata quella precisione dalla quale non si può prescindere per portare a casa partite come questa’, aggiunge: ‘abbiamo sbagliato completamente l’avvio del secondo tempo, aspetto che ha determinato l'andamento della ripresa; inoltre, avremmo potuto giocare l'ultimo pallone per pareggiare, se la mancanza di accuratezza non avesse ancora una volta regalato il possesso alle avversarie. Di Giandomenico conclude: ‘In generale, siamo soddisfatti dell'apporto di tutte le giocatrici, abbiamo utilizzato tutti i cambi a disposizione. La strada crediamo sia segnata, c'è consapevolezza e continuiamo a lavorare in questa direzione’.

Langford, Starlight Stadium – domenica 24 luglio ore 15 (PDT) / lunedì 25 luglio ore 00 (CEST)

Canada v Italia 34-24 (12-12)

Marcature: p.t. 7’ m. Farries (5-0); 9’ m. Ostuni Minuzzi tr. Sillari (5-7); 19’m Kalyuvee tr Miller (12-7); 41’ m Magatti (12;12) s.t. 43’ m. Tuttosi tr Miller (19-12); 48’ De Goede tr. Miller (26-12); 57’ Tounesi (26-17); 64’ Farries (31-17); 74’ m. Giordano tr. Sillari (31-24); 77 cp. De Goede (34-24)

Canada: Alarie; Poulin, Grant (54’ Tessier), Kaljuvee, Farries; Schell, Miller (65’ Pelletier); De Goede (C), Forteza (60’ Paquin), Holtkamp (71’ Senft); Beukebum (40’ Hunt), Taylor; Menin (61’ Montiel), Tuttosi (65’ Boag), Demerchant (54’ Kassil)

All. Roue

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo (59’ Furlan), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia (71’ D’Incà), Stefan (71’ Granzotto); Giordano (C), Veronese (65’ Franco), Arrighetti; Duca, Tounesi (61’ Fedrighi); Gai (40’ Maris), Bettoni (71’ Vecchini), Turani (71’ Seye)

All. Di Giandomenico

Arb. Sara Cox (RFU)

Cartellini: nessuno

Calci: Sillari (Italia) 2/4 tr.; Miller (Canada) 3/5 tr.; De Goede 1/1 cp.

Note: Giornata soleggiata, 21°. Presenti 1853 spettatori.

Player of the match: Sophie De Goede (Canada)