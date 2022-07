Wrestling, il salernitano King Danza si conferma campione italiano In Emilia Romagna ha avuto la meglio del cremasco Vertigo

Nuovo successo per King Giuseppe Danza, il noto wrestler ed attore salernitano che ha bissato il successo di tre mesi e mezzo fa, confermando in terra emiliana il titolo di campione italiano. Sabato scorso la Wrestling Megastars e il Bologna Wrestling Team si sono esibiti per il pubblico di San Venanzio di Galliera, Emilia Romagna, durante il tour estivo della promotion nata a Bologna. Ad ospitare l’evento è stato lo storico centro sportivo "Galletti", ospiti d’onore i volontari della Croce Rossa e del Volontariato sociale. Lo spettacolo iniziato alle 21.30 si è presentato subito ricco di match importanti. Oltre al titolo “King of The Ring” difeso con successo dal foggiano VP Dozer, è stato assegnato anche il titolo della POW, federazione tedesca, difeso da Red Scorpion.

King Danza invece ha dovuto mettere in palio il titolo di campione italiano assoluto della Wrestling Megastars, conquistato il 16 aprile scorso. Ad affrontare il salernitano è stato invitato il cremasco Vertigo, giovane promessa del wrestling moderno che però non è riuscito a battere il campione in carica che lo ha annientato utilizzando anche le, ormai famose, “scorrettezze” del personaggio.

In chiusura, il pubblico ha assisto ad un match a sorpresa dove King Danza in coppia con Vp Dozer ha affrontato Nico Narciso e Vertigo. Un incontro ricco di colpi di scena che ha intrattenuto il pubblico per quasi mezz’ora fino al tripudio finale.

Parallelamente all’attività sportiva - che lo ha portato anche a sbarcare nella WWE -, il salernitano Danza si è fatto un nome anche nel mondo dello spettacolo. Nel suo curriculum, infatti, si segnalano le partecipazioni alle serie tv "L’ispettore Coliandro" e al programma di Canale 5 "Italia’s Got Talent". Cultore di Elvis Presley, King è stato scritturato nel 2011 per il film di Sergio Castellitto "Venuto al mondo", tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini.