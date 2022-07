Italrugby femminile: Franco convocata per il raduno di Parma La Salernitana sarà in ritiro dal 5 al 7 agosto.

Dopo la trasferta nordamericana l’Italrugby femminile ha concesso alle sue giocatrici le meritate vacanze in attesa del prossimo raduno. L’appuntamento è a Parma dal 5 al 7 agosto quando ricomincerà il percorso verso il Mondiale in Nuova Zelanda. Andrea Di Giandomenico ha convocato 30 atlete tra cui c’è anche la salernitana Giada Franco, che in Canada è tornata ad indossare la maglia azzurra dopo essere stata penalizzata durante il Sei Nazioni da un infortunio. Per lei pochi minuti utili però per migliorare la condizione atletica. L’obiettivo della giocatrice del Rugby Colorno è quello di arrivare in piena forma ad ottobre quando dovrà essere un valore aggiunto a disposizione del tecnico Andrea Di Giandomenico.

Le 30 atlete convocate:

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 54 caps

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 106 caps

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 70 caps

CAPOMAGGI Beatrice – Villorba Rugby, 4 caps

CAVINA Micol – Villorba Rugby, 5 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 8 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 29 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 34 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 22 caps

FRANGIPANI Alessandra – Villorba Rugby, 2 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 87 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 82 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 54 caps

GRANZOTTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 1 cap

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 32 caps

MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 31 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 44 caps

MARIS Gaia - Valsugana Rugby Padova, 10 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 25 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 14 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 55 caps

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 6 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 11 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 68 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 24 caps

TURANI Silvia – Rugby Colorno, 19 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 8 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 12 caps

Atlete invitate:

Gaia DOSI – Rugby Colorno, esordiente

Michela MERLO – Rugby Colorno, 11 caps

Sofia ROLFI – Rugby Colorno, esordiente