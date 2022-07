Jomi Salerno: riparte l’avventura. Lunedì comincia la preparazione Grande attesa dopo i tanti cambiamenti fatti.

Scatta lunedì primo agosto, la stagione 2022/23 della Jomi Salerno. Esaurite nel corso della settimana le visite mediche di rito, la compagine salernitana, agli ordini di coach Laura Avram, si ritroverà nella mattinata di lunedì alla palestra Caporal maggiore Palumbo per riavviare il nastro. Reduce da una stagione in chiaroscuro, il pluri scudettato club del presidente Pisapia ha ridisegnato il suo roster, apportando significative novità anche all’interno dello staff tecnico. Molte novità ed un unico, immutabile, obiettivo caratterizzeranno il percorso della Jomi Salerno anche quest’anno impegnata sia sul fronte nazionale che internazionale. Per l’intero mese di agosto si viaggerà al ritmo di due allenamenti al giorno, programma fitto, necessario anche per trovare in fretta equilibri e sincronismi di gioco in una squadra in gran parte rinnovata; poche riconferme, molti nuovi volti, tante giovani forgiate nel settore giovanile promosse definitivamente in prima squadra. Aggregate al gruppo anche Francesca Lolli (‘98) proveniente dall’Oderzo e Francesca Formato (‘99) dal Benevento. Ancora da definire il calendario delle partite amichevoli che la Jomi disputerà prima dell’inizio del campionato previsto per sabato 10 settembre con l’esordio tra le mura amiche contro il Casalgrande Padana. Già noto anche il calendario internazionale con le gare del secondo turno di EHF Cup contro le turche dell’Ankara Yenimahalle previste nei week end dell’8 – 9 Ottobre (andata) e 15 – 16 ottobre (ritorno).

Staff Tecnico

Head Coach: Laura Avram

Assistent Coach: Nahuel Tassi

Preparatore Portieri: Adele De Santis

Area Performance: Patrizio Pacifico

Preparatore atletico/recupero infortuni: Raffaele Gallo

Medico Sociale: dr. Salvatore Telese

Responsabili settore Fisioterapia: dr. Francesco e Alfonso Forte (Gruppo Forte)

Team Manager: Mimmo Testa



Roster Squadra

Portieri: Daniela Pereira, Sara Di Giugno, Martina Ciociano

Ali: Pina Napoletano (K), Nazaret Calzado, Giada Chianese, Giulia Rossomando, Vittoria Cirino, Francesca Lolli

Terzini/Utility/Pivot: Ilaria Dalla Costa (VK), Ramona Manojlovic, Cyrielle Lauretti Matos, Lucilla Stettler, Vladimira Bajciova, Rocio Squizziato, Giorgia Avagliano, Carmen Stellato, Antonia Formato