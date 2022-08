Boxe: dal 23 agosto Mouhiidine in ritiro a Catania con la Nazionale Gli azzurri si alleneranno in Sicilia fino al 31 agosto agli ordini dei tecnici Moffa e Cavallaro.

Agli Europei ha dominato e si è ripetuto anche ai Giochi del Mediterraneo. Un doppio oro che ha confermato la grandezza di Aziz Abbes Mouhiidine. Il pugile campano cercava conferme dopo l’argento Mondiale e le ha trovate dimostrando di essere devastante. La sua stagione però è diversa da quella degli altri pugili. Abbes guarda lontano. Ha messo nel mirino i Giochi del 2024 a Parigi e fino ad allora non dovrà lasciare nulla al caso. Tanti gli allenamenti, pochi i giorni di vacanza. Del resto gli avversari saranno agguerriti e lui vuole scrivere la storia.

Dal 23 al 31 agosto sarà in ritiro con la Nazionale per un training camp che si svolgerà a Catania. Appuntamento per lavorare anche con gli altri compagni di squadra in un clima che dopo i grandi risultati degli ultimi due anni è sempre più positivo. Oltre al vice campione del mondo della categoria dei 92 kg, ci saranno Emilio Federico Serra, il campione di Torre del Annunziata Michele Baldassi, Francesco Iozia, Gianluigi Malanga, Salvatore Cavallaro Alfred, Commey, l’altro Salvatore Cavallaro, Dmytro Tponyshev e Vincenzo Fiaschetti. Gli azzurri si alleneranno sotto gli occhi attenti dei tecnici Gennaro Moffa e Giovanni Cavallaro.