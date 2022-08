Pallamano, A2: Genea Lanzara nel girone C Il 24 settembre il debutto casalingo contro la Darwin Tech Mascalucia

Sta per prendere il via la nuova stagione agonistica della Genea Lanzara. La macchina organizzativa del sodalizio caro al Presidente Domenico, tuttavia, non è mai andata in vacanza per ben impostare e progettare la prossima annata sportiva che si preannuncia ricca di appuntamenti.

Per il terzo anno consecutivo i salernitani della Genea saranno ai nastri di partenza del Campionato Nazionale di Serie A2: nel biennio precedente la squadra del riconfermato coach Manojlovic ha conquistato l’accesso ai PlayOff Promozione in massima serie, coi rossoblu che affronteranno la prossima stagione con tutta l’intenzione di ben figurare.

La FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball – ha diramato nei giorni scorsi il calendario della competizione, con sette formazioni partecipanti e di cui, oltre alla Genea, tutte siciliane: CUS Palermo, Haenna, Il Giovinetto, Mascalucia, Ragusa e Aretusa.

Debutto casalingo per la Genea Lanzara che ospiterà, Sabato 24 Settembre con fischio di inizio alle ore 20:30, la Darwin Tech Mascalucia. La stagione si svilupperà attraverso una prima parte con andata itorno (che si chiuderà il 28 gennaio) seguita da una successiva fase a orologio compresa tra 18 febbraio e 15 aprile. Le squadre classificate al 1° e al 2° posto accederanno alla Final8 per la promozione in Serie A Gold, mentre terza e quarta disputeranno la Final8 per il salto in Serie A Silver, nuova serie introdotta a partire dalla stagione ‘23/’24. Retrocede in Serie B l’ultima al termine della regular season.

Con una storica medaglia di bronzo al collo conquistata lo scorso Giugno, i salernitani saranno ai nastri di partenza anche della Youth League Under 20, competizione nazionale giovanile di maggiore importanza. La formula, basata sulla suddivisione in gironi (quattro gironi da sei squadre ciascuno), sarà articolata in una prima fase con due concentramenti. Seguirà un secondo step in cui le formazioni del Girone A incontreranno quelle del Girone B e che, allo stesso modo, metterà di fronte le squadre dei raggruppamenti C-D. Ultima fase: una Final 8 alla quale accedono le prime quattro di ogni gruppo del secondo turno.

La Genea Lanzara, inserita nel Girone D, ospiterà alla Palestra Palumbo la prima fase eliminatoria che si terrà dall’ 8 al 10 Ottobre; la seconda fase eliminatoria, da calendarizzare, si svolgerà a Siracusa. In queste prime due fasi la Genea affronterà: Benevento, Capua, Conversano, Ragusa ed Aretusa. Nella terza e quarta fase, invece, le avversarie saranno le compagini del girone C ovvero: Secchia Rubiera, Carpi, Chiaravalle, Monteprandone, Camerano e Cassa Rurale Pontinia.

Il raduno dei rossoblu è fissato per Lunedì 22 Agosto. Coach Manojlovic ed il suo staff avranno cinque settimane di lavoro per preparare il primo impegno ufficiale ed amalgamare il gruppo che ha visto gli innesti dei terzini Artale (2001) e Mendo (2003), nonché del portiere Cappellari (2003).