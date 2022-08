Atletica, Europei: Derkach a caccia della finale nel salto triplo La ragazza di Pagani ci proverà anche per migliorare il decimo posto del 2016.

L’esclusione Mondiale è ancora da digerire. Dariya Dekach però ha subito l’occasione per farlo. A Monaco di Baviera ieri sono cominciati gli Europei di atletica leggera e domani toccherà alla ragazza di Pagani. Per lei impegno non semplice nella qualificazione del salto triplo che comincerà alle 12:55 e la vedrà impegnata insieme alla compagna di squadra Ottavia Cestonaro.

La Derkach si presenta alla competizione continentale con un 14.26 saltato a febbraio agli italiani indoor che lasciava presagire una stagione di grande livello. Per ora così non è stato ma l’occasione ghiotta per riscattarsi è dietro l’angolo. L’obiettivo è la finale. Inutile nascondersi. Migliorare il personale di 14.47 invece sembra essere molto complicato. Le gare però possono riservare sempre delle sorprese sia in positivo che in negativo. La speranza è che a Monaco di Baviera per la Derkach possa essere la gara della vita.