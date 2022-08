Italrugby femminile, Giada Franco e compagne in raduno a Parma Di Giandomenico ha chiamato 30 atlete in vista del doppio impegno contro la Francia.

E’ iniziato questa mattina il raduno della Nazionale italiana femminile di rugby. Andrea Di Giandomenico ha convocato 30 azzurre per lavorare fino a domenica 21 agosto alla Cittadella di Parma.

Appuntamento utile a preparare il doppio test con la Francia in programma sabato 3 settembre presso lo Stade des Arboras di Nizza, kick off alle ore 18; e il secondo, allo Stadio del Rugby di Biella venerdì 9 settembre alle ore 18. Match di preparazione al Mondiale in nuova Zelanda che prenderà il via sabato 8 ottobre.

Invariata la composizione del gruppo presente a Parma a inizio agosto con la presenza della salernitana Giada Franco che, dopo l’infortunio che l’ha penalizzata nella scorsa stagione e non le ha permesso di essere parte integrante del gruppo durante il Sei Nazioni, sta provando a recuperare al 100% per fare un grande Mondiale. Ad integrare la lista delle convocate ci sono le atlete inviate come Gaia Dosi (esordiente), Sofia Rolfi (esordiente), e Michela Merlo (11 caps) – tutte provenienti dalle fila del Rugby Colorno.

Le 30 atlete convocate:



ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 54 caps

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 106 caps

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 70 caps

CAPOMAGGI Beatrice – Villorba Rugby, 4 caps

CAVINA Micol – Villorba Rugby, 5 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 8 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 29 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 34 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 22 caps

FRANGIPANI Alessandra – Villorba Rugby, 2 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 87 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 82 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 54 caps

GRANZOTTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 1 cap

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 32 caps

MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 31 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 44 caps

MARIS Gaia - Valsugana Rugby Padova, 10 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 25 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 14 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 55 caps

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 6 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 11 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 68 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 24 caps

TURANI Silvia – Rugby Colorno, 19 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 8 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 12 caps

Atlete invitate:

Gaia DOSI – Rugby Colorno, esordiente

Michela MERLO – Rugby Colorno, 11 caps

Sofia ROLFI – Rugby Colorno, esordiente

NB - si specifica che le società riportate nella lista fanno riferimento alla stagione sportiva precedente