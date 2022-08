Jomi Salerno, Avram: "Sensazioni positive" “Abbiamo iniziato la quarta settimana di lavoro e devo dire che sono molto ottimista".

Prosegue a ritmi serrati la preparazione atletica della Jomi Salerno. Trascorse le prime settimane di lavoro, il tecnico Laura Avram racconta

le sue sensazioni. “Abbiamo iniziato la quarta settimana di lavoro e devo dire che sono molto ottimista. Si tratta di un gruppo rinnovato in

gran parte, le nuove arrivate si sono però già integrate nel migliore dei modi, sembra che siano a Salerno da sempre”.

Il coach della Jomi Salerno si sofferma poi sulle nuove arrivate: “Finalmente abbiamo un centrale di ruolo, anche molto bravo, una soddisfazione e gioia immensa per me. Vladimira (Bajciova ndr) è quel tassello che mancava da tempo. Daniela Pereira in porta è davvero una sicurezza, atleta brava e molto collaboratrice. Nazareth Calzado De Toro ci farà divertire molto sull'ala destra, sono convinta – prosegue Laura Avram – che comporrà un bel duo con la Rossomando, insieme torneremo a fare gol anche dalla parte destra del campo. Rocio Squizziato ricoprirà il ruolo di jolly come anche Lauretti Matos.

Le doti fisiche dell'atleta ex Pontinia sono da invidiare e cercherò di usarle nel migliore dei modi. Il gruppo è davvero entusiasta, le ragazze hanno lo stesso ritmo, ciò mi incoraggia e mi dà una carica in più”. Sul nuovo staff... “ Con Patrizio Pacifico e Nahuel Tassi – conclude l'allenatrice della Jomi Salerno – abbiamo già trovato una grande intesa, c'è davvero tanta voglia di fare bene. E' aumentato il tasso d'esperienza, mi daranno una grande mano, eliminiamo gli errori del passato e andiamo sulla nostra strada. Sono convinta che

le ragazze risponderanno nel migliore dei modi in questa stagione”.