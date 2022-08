Italrugby femminile, Franco convocata per le amichevoli contro la Francia L'atleta salernitana fa parte della lista di 26 giocatrici scelte dal tecnico Andrea Di Giandomenico

Dopo la tre giorni di raduno alla Cittadella del rugby di Parma, Andrea Di Giandomenico ha convocato 26 atlete per le amichevoli contro la Francia che serviranno per preparare il Mondiale in Nuova Zelanda. Da martedì 30 agosto, presso gli impianti sportivi del Rugby Biella, ci sarà anche la salernitana Giada Franco. La ragazza campana, che sta recuperando dopo un infortunio che l’ha tagliata fuori dallo scorso Sei Nazioni, è una risorsa importantissima per la squadra azzurra.

Il programma dell’Italrugby femminile prevede la partenza per la Costa Azzurra giovedì 1 settembre mentre sabato 3 si giocherà allo Stade des Arboras di Nizza. Domenica 4 il rientro in Italia per preparare il match di venerdì 9 alle ore 18 presso lo Stadio del Rugby di Biella.

‘Le ragazze hanno dimostrato ancora una volta una grande attitudine –ha spiegato Di Giandomenico-, prezioso è stato il sostegno dei club e dei loro preparatori fisici. Vogliamo ringraziare anche tutte le componenti interne di FIR che ci hanno supportato e fatto sentire la loro vicinanza. Le due partite con la Francia sono un'ottima opportunità, dopo il Canada, per finalizzare il lavoro fatto finora e per mantenere confidenza con le partite internazionali. Siamo sempre più vicini al grande appuntamento con la rassegna iridata, e ovviamente entusiasti all’idea di farne parte”.

Le 26 atlete convocate:

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 54 caps

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 106 caps

BARRO Francesca – Valsugana Rugby, 1 cap

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 70 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 8 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 29 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 34 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 22 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 87 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 82 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 54 caps

GRANZOTTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 1 cap

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 32 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 44 caps

MARIS Gaia - Valsugana Rugby Padova, 10 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 25 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 14 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 55 caps

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 6 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 11 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 68 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 24 caps

TURANI Silvia – Rugby Colorno, 19 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 8 caps

NB - si specifica che le società riportate nella lista fanno riferimento alla stagione sportiva precedente