Cerimonia d'apertura Coppa Primavela: mille atleti under 18 a Salerno In gara 200 circoli italiani e velisti provenienti da 20 regioni

È stata una cerimonia d'apertura molto sentita e partecipata, quella della Coppa Primavela che, per la prima votla, sbarca a Salerno. La Primavela è la competizione velica più importante per i giovani velisti a livello nazionale. La manifestazione è stata fortemente voluta dal sindaco Vincenzo Napoli e dall'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, prodigandosi per portare in città uno degli eventi giovanili più seguiti dell'intero panorama nazionale. Tra i numeri più rilevanti, spiccano i 200 circoli velici italiani partecipanti; 1000 atleti attesi dalle 20 regioni d'Italia, suddivisi in 15 zone e, per l'ultimo, 2000 persone attese a Salerno, tra atleti, staff e famiglie al seguito. Inoltre, saranno assegnate ben 22 tra titoli e coppe.

A partire dalle 17:30 di sabato 27 agosto, i giovani velisti hanno percorso il Lungomare da Piazza della Concordia per giungere fino a Piazza della LIbertà, dove sono stati accolti dalle autorità, organizzatori e appassionati. La sfilata dei giovanissimi atleti è stata vivace, grazie all'energia trasmessa dalle promesse della vela italiana. La V Zona (Campania) sfila per ultima e viene accolta dal tripudio dei presenti.

Francesco Ettorre - presidente della FIV - ringrazia il presidente di Zona e i Circoli velici. "Oggi è un momento magico perché siamo di fronte al futuro della vela italiana, ai giovani, futuro del nostro Paese. Vorrei che tutti i desideri di coloro che prendono parte a questa manifestazione si possano avverare: atleti, volontari, organizzatori, allenatori, che oltre ad insegnare le tecniche sono maestri di vita." Proprio il presidente di Zona V (Campania), Francesco Lo Schiavo, afferma quanto sia stata bella e importante "la sinergia dei circoli con le istituzioni, tutti in equipaggio con noi". Il consigliere regionale Franco Picarone porge un ringraziamento generale a tutti gli attori che hanno reso possibile questa manifestazione. Infine, l'intervento del sindaco Vincenzo Napoli, che esordisce dando il benvenuto ai giovani atleti. "Salerno ha un rapporto antico con il mare, ricco di suggestioni e di ricordi. Una cerimonia svoltasi in un’area tra la stazione marittima di Zaha Hadid, il Crescent ed il centro storico che fa di Salerno un gioiello nel panorama campano. Una grande iniziativa che farà serbare ai presenti un ricordo della città per il futuro".

Durante la cerimonia c'è stato ampio spazio per l'arte, tra esibizioni di danza (balletto classico prima, tango poi) e l'originalissimo Coro Pop. La cerimonia di apertura si chiude con il giuramento espresso dai rappresentanti di atleti, tecnici e ufficiali di gara. Il saluto finale è a carico dello stesso Coro Pop che esegue una versione a cappella dell'Inno di Mameli, mentre sullo sfondo del lungomare si ammirano dei fuochi d'artificio. La competizione è ufficialmente aperta, con la frase di chiusura che è stata ripresa da quasi tutti gli oratori che si sono alternati sul palco: "Buon vento a tutti".