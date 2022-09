Italrugby femminile: Franco titolare contro la Francia La salernitana giocherà con la maglia numero 7. Fischio d'inizio sabato alle 18:00 a Nizza.

Il Mondiale in Nuova Zelanda, che scatterà sabato 8 ottobre, è ormai alle porte. La Nazionale azzurra si sta preparando e sabato 3 settembre scenderà in campo alle 18:00 allo Stade des Arboras di Nizza, contro le padrone di casa della Francia.

La squadra transalpina è un avversario durissimo che è attualmente la terza squadra nel ranking mondiale. Per la sfida di sabato il tecnico azzurro Andrea Di Giandomenico ha comunicato la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Col numero 7 torna la salernitana Giada Franco, che dopo essere stata fermata da un infortunio che le ha fatto saltare tutto il Sei Nazioni, è pronta a riprendersi il suo spazio anche in azzurro. Dirigerà il match Sara Cox (RFU), coadiuvata da Catherine Ritchie (RFU) e Holly Wood (RFU); TMO: Ian Tempest (RFU).

La formazione scelta da Andrea Di Giandomenico:

15 Manuela Furlan (C) – 87 caps

14 Aura Muzzo – 25 caps

13 Michela Sillari – 68 caps

12 Alyssa D’Incà – 8 caps

11 Maria Magatti – 44 caps

10 Beatrice Rigoni – 55 caps

9 Sara Barattin – 106 caps

8 Elisa Giordano – 54 caps

7 Giada Franco – 22 caps

6 Ilaria Arrighetti – 54 caps

5 Giordana Duca – 29 caps

4 Valeria Fedrighi – 34 caps

3 Lucia Gai – 82 caps

2 Melissa Bettoni – 70 caps

1 Silvia Turani – 19 caps

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini – 9 caps

17 Gaia Maris – 10 caps

18 Sara Seye – 6 caps

19 Isabella Locatelli – 32 caps

20 Francesca Sgorbini -11 caps

21 Sofia Stefan – 67 caps

22 Emma Stevanin – esordiente

23 Vittoria Ostuni Minuzzi – 14 caps

Allenatore: Andrea Di Giandomenico

Francia v Italia

Sabato 3 settembre, Stade des Arboras, Nizza - kick off ore 18